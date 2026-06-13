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Često možemo da na društvenim mrežama ili raznim sajtovima za oglase naletimo i na one "brutalno" iskreno i zanimljive, koji nas nateraju da ostanemo i pročitamo oglas do kraja — a, složićete se, to je već skoro pola prodaje.

Tako je na jednom sajtu za oglase osvanuo i jedan za "fijat punto", čiji je vlasnik odlučio da potpuno iskreno, i bez ulepšavanja, opiše stanje svog četvorotočkaša.

Dok većina prodavaca tvrdi da je automobil "vozila baka do pijace", da je "kao nov" i da "ne zahteva nikakva ulaganja", ovaj vlasnik je krenuo potpuno suprotnim putem. Kako je vlasnik naveo, ovo je "automobil koji odbija da ode u penziju", a kod njega je za sedam godina korišćenja prešao više od 300.000 kilometara.

Da mu to nije jedina kilometraža, vlasnik dodaje i da je pre njega prelazio i po 60.000 kilometara godišnje.

Prevozio i petlove!

- Može bez ulaganja, ako planiraš da ga guraš nizbrdo. Realno verujem da je ovaj Punto odavno prešao milion i sad vozi iz čistog inata. Slupao sam ga jedno četiri do šest puta. I ne ono 'čuknuo branik', nego pošteno. U njemu je prevezeno nekoliko milijardi tona robe, alata, kablova, gajbi i petlova. Ako ovaj auto može nešto da ponese, nosio je. Ako ne može, opet je nosio - navodi vlasnik u oglasu i dodaje:

- Klima ne radi, auspuh je stradao, kablovi su "pred infarkt", a metanski uređaj bira pumpe "kao da degustira vino". Na 120 kilometara na sat se trese toliko da besplatno radi masažu kičme. Ako preživiš autoput, ne treba ti kiropraktičar.

Ipak, možda najbolji deo oglasa odnosi se na zaključavanje vozila.

- Ima ugrađen anti-theft sistem iz pakla, sam se zaključava. Ako izađeš bez ključa, možeš samo da ga gledaš kroz prozor i razmišljaš o svojim životnim odlukama. Da ovaj auto može da priča, verovatno bi tražio psihijatra. Da može da piše knjigu, bila bi u tri dela. Ali i dalje pali. I dalje ide. I dalje odbija da crkne.

A možda je upravo poslednja rečenica razlog zbog kojeg su mnogi poželeli da "upoznaju" i provozaju ovog, čini se, neuneštivog "punta".

- Ne znam da li ga pokreće benzin, metan ili čista mržnja prema otpadu.

Pa što bi se rekla, ko voli — nek' izvoli.