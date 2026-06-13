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Ministar finansija Siniša Mali učestvovao je u programu Akademije mladih lidera na Paliću, gde je razgovarao sa polaznicima o ekonomskoj politici Srbije i odgovarao na njihova pitanja.

- Današnje prepodne sam proveo sa polaznicima Akademije mladih lidera Fondacije "Za srpski narod i državu" na Paliću, a imao sam priliku da im predstavim neke osnove naše ekonomske politike, ali i da odgovaram na brojna pitanja. Naša stranka, Srpska napredna stranka, je oduvek strateški pristupala osnaživanju i usavršavanju mladih kadrova, i to je ono čemu predsednik Aleksandar Vučić posvećuje izuzetnu pažnju. Ohrabruje me kad vidim ovoliko pametnih i vrednih mladih ljudi, koji žele da napreduju, da se bave politikom i pomognu svojoj zemlji, i koji svoju budućnost vide ovde! - poručio je Siniša Mali.

Kurir.rs

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