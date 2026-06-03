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Ministar finansija Siniša Mali oštro je odgovorio Dušanu Nikeziću nakon njegovih kritika na račun vlasti i razvoja srpske ekonomije. Mali je poručio da Srbija danas više nije zemlja bankrota, zatvorenih fabrika i minimalnih plata, već država koja beleži snažan rast IT sektora, investicija i zarada građana.

- Motaj kablove, Nikeziću, čim te jedan orden i dalje toliko žulja. A dok ih ti prebrojavaš predsedniku, sledi malo informacija o srpskoj IT industriji, jer je srpska opozicija, reklo bi se, i dalje na dial-up konekciji... U periodu od 2012. do 2025. godine, izvoz IKT usluga iz Srbije povećan je približno 12 puta - sa oko 375 miliona evra, na više od 4,5 milijardi evra. Dalje, Srbija od 2021. godine u Kragujevcu ima nacionalnu platformu za AI (superkompjuter 1), u Državnom data centru, što je ključna infrastruktura koja podržava razvoj i primenu AI rešenja u javnoj upravi, naučno-istraživački rad akademske zajednice i omogućava domaćim startup kompanijama da svoje ideje i proizvode kreiraju na njoj. Korisnici prvog superkompjutera su 45 institucija iz akademske zajednice (univerziteti, fakulteti, instituti) i još 44 domaće startup kompanije. Ukupno preko 490 korisničkih naloga - napisao je Mali i dodao:

- Dok se vi i dalje konektujete preko fiksnog telefona na moderne svetske tokove, Srbija nastavlja da dalje ulaže u razvoj i primenu veštačke inteligencije, nabavkom još dva superkompjutera, nakon čega ćemo imati najjači superkompjuter u Jugoistočnoj Evropi.

Državni data centar u Kragujevcu predstavlja ključnu infrastrukturu za digitalnu transformaciju Srbije i jedan je od najnaprednijih u regionu. On je prvi data centar u istočnoj i jugoistočnoj Evropi koji je dobio sertifikat EN 50600 klase 4, što predstavlja najviši nivo sigurnosti i pouzdanosti. Takav nivo sertifikacije imaju samo retki data centri u Evropi, a državni ovog tipa postoje praktično samo u Srbiji i Poljskoj - naglasio je on.

Ministar poručuje da naša zemlja nastavlja sa ulaganjem u data centre.

- Srbija planira i dalji razvoj infrastrukture izgradnjom novih data centara u Nišu i Novom Sadu, kao i proširenje kapaciteta postojećih.

Zbog svega ovoga danas posebno smešno zvuči kada nam čovek koji je bio deo vlasti kada je Srbija bila na ekonomskom dnu, funkcioner u Ministarstvu finansija kada je naša zemlja bila pred bankrotom, a građani zarađivali 330 evra u proseku, Dušan Nikezić, objašnjava šta je „moderna ekonomija“.

Što nam niste to objasnili u praksi pre 2012. kada su penzioneri preživljavali sa prosečnim penzijama od jedva preko 200 evra? Mogli ste da dovedete i neke investitore, isto tako. Ili IT kompanije i razvoj ovog sektora? Ili niste? Jer niko zapravo nije hteo da dođe u zemlju bez mreže auto-puteva, neuređenu, nereformisanu, pravnu investicionu prašumu u kojoj nema ni traga poželjnom investicionom ambijentu, jer se svakog dana zatvarala po jedna fabrika, pa je 500.000 ljudi zbog vaše nesposobnosti ostalo bez posla. Moderno, nema šta - primetio je Mali i nastavio:

- U stavkama istresa Nikezić sve što mu je na duši, a koju mu je predsednikov orden otvorio. Pa se jada. Gde su bili svi ti današnji investitori koji ovih godina ulažu i više od pet milijardi evra godišnje u Srbiju, kad je on bio „moderan“? Isto tako „moderno“ su živeli i građani Srbije. Bez posla, bez mogućnosti da školuju decu, bez novih radnih mesta.

Ova današnja „neomoderna ekonomija“ je izgleda srušila taj hipsterski Nikezićev model življenja i upravljanja javnim finansijama jer je nezaposlenost sa 25,9 odsto spustila na oko 9 odsto, plate je podigla na više od 1.000 evra, sa ciljem da do kraja 2027. godine prosek plata iznosi oko 1.400, a da minimalna zarada i penzija iznose oko 650 evra. Izvinite ako smo staromodni sa ovim brojkama…- naglasio je on.

Mali je izneo konkretne podatke.

- Konkretnije, u 2012. godini prosečna neto zarada u Srbiji iznosila je svega 366 evra, što je bilo značajno niže u odnosu na većinu zemalja regiona. U istom periodu prosečna plata u BiH bila je 422 evra, u Crnoj Gori 487 evra, u Severnoj Makedoniji 340 evra, u Albaniji 301 evro. Srbija je tada bila pri samom dnu regionalne lestvice po visini zarada.U martu ove godine, prosečna neto zarada u Srbiji iznosila je 1.036 evra, čime je Srbija dostigla i prestigla deo zemalja regiona.

U istom periodu prosečna plata u BiH iznosi 840 evra, u Severnoj Makedoniji 785 evra, dok je u Crnoj Gori 1.027 evra. Ali, smeta Nikeziću motanje kablova, ne smetaju mu katanci na fabrikama. Zato se nikada nećemo razumeti. I ne moramo, ako to znači ponovni bankrot Srbije, ako to znači siromaštvo za građane i politička izolacija za zemlju koju onda investitori zaobilaze - napisao je ministar mali i naglasio:

- A oni su nam u poslednjoj deceniji doneli više od pola miliona novih radnih mesta za naše građane. Razvoj nam je potom doneo modernu infrastrukturu koju smo izgradili uprkos nastojanju opozicije da zaustavi napredak zemlje jer im rezultati ne idu na ruku kada moraju da izađu pred građane. Sve to, konačno, donelo nam je, prvi put u istoriji investicioni kreditni rejting i stope rasta koje nas rangiraju pri vrhu evropske liste.

Takođe, videli smo već i da IT kompanijama u Srbiji sasvim dobro ide, pa su stručnjaci ove struke pri vrhu najplaćenijih kadrova. Naše domaće IT kompanije su toliko jake i dobro razvijene, da su privlačne i strancima da u njih investiraju.

Suština je, Srbija više ne kaska u tehnološkom razvoju i osim ordenja, predsednik vam je već doneo i sjajne vesti iz Kine – dolaze i roboti, pa ćemo imati i prvu fabriku humanoidnih robota u Evropi. Oni, videli smo, znaju čak i da igraju, ali, ipak, svoje kablove ćete sami morate da motate - zaključio je ministar Siniša Mali.