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Korisnika mobilnog bankarstva iz Bosne i Hercegovine dočekalo je neobično iznenađenje nakon ažuriranja ličnih podataka – aplikacija mu je pokazala manjak od čak 98.999.962,79 KM (50.617.822,81 €)

Naime, kako prenosi "BL portal", čitalac ih je kontaktirao nakon što neko vreme nije mogao da koristi mobilno bankarstvo zbog isteka roka za ažuriranje podataka. Nakon što je podneo potrebnu dokumentaciju, aplikacija je ponovo postala dostupna, ali ga je na početnom ekranu dočekao status koji ga je ostavio bez reči.

- Skoro sam 100 miliona u minusu? - pitao je korisničku podršku banke.

Ubrzo nakon toga dobio je objašnjenje da se ne radi o stvarnom dugu, već o rezervaciji nastaloj zbog isteka roka za ažuriranje ličnih podataka.

Ispostavilo se da nema razloga za paniku, a korisnik je celu situaciju prokomentarisao kao šalu.

- Aplikacija sada radi, ali kako funkcioniše? - rekao je.