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Potrošači u Hrvatskoj sveukupno duguju malo više od tri milijarde evra, stoga se Zakonom o potrošačkim kreditima nastoji zaustaviti prekomerno zaduživanje građana, rekao je državni sekretar u Ministarstvu finansija Stipe Župan.

- Sveukupni iznos duga potrošača prema svim subjektima iznosi tri milijarde i 50 miliona evra, a odnosi se na 197 hiljada građana - rekao je Župan u Hrvatskom saboru tokom rasprave o Konačnom predlogu zakona o potrošačkim kreditima.

Predloženi zakon objedinjuje postojeći Zakon o potrošačkom kreditiranju i Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju, te proširuje područje primene na kratkoročne kredite i na kreditiranje putem platnih kartica koje omogućava odloženo plaćanje.

- Sve informacije o kreditnom aranžmanu moraju biti unapred jasno definisane i razumljive građanima koji imaju interes da ih koriste. Građani se ne smeju dovoditi u zabludu sa navedenim paketima usluga - naglasio je državni sekretar.

Hrvatska narodna banka (HNB) detaljnije će urediti način sprovođenja procene kreditne sposobnosti potrošača, dok će Finansijska agencija (FINA) nuditi besplatne usluge savetovanja.

Uvodi se "pravo na zaborav"

- Savetovanje o dugu biće namenjeno potrošačima koji se nalaze u finansijskim poteškoćama. Obuhvatiće pružanje osnovnih informacija, detaljnu analizu finansijske situacije, izradu individualnog plana otplate, pomoć u komunikaciji sa poveriocima, kao i pravnu, tehničku i osnovnu psihološku podršku - naveo je Župan.

Kao novi institut zaštite potrošača uvodi se takozvano "pravo na zaborav", dodao je državni sekretar, a odnosi se na osobe koje su preležale onkološku bolest.

- Društva za osiguranje nakon isteka 10 godina od završetka lečenja više ne smeju da uzimaju u obzir činjenicu da je osoba preležala onkološku bolest prilikom procene rizika i određivanja uslova osiguranja povezanog sa ugovorom o potrošačkom kreditu - pojasnio je.