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Poslednji dani letovanja već po tradiciji predodređeni su za kupovinu garderobe i poklona. Turisti ne odustaju od toga, a prodavnice u primorskim gradovima Grčke otvorene su do kasnih sati.

Grčke radnje bogate ponudom nude sve to, ali su cene različite od radnje do radnje. Verovali, ili ne cena zavisi od blizine mora. Skuplje je u radnjama pored obale. Haljine za plažu prodaju se po nevorovatnoj ceni od samo pet evra, koliko su i muṣ̌ki ŝorcevi.

Večernje haljine su skuplje koštaju od 15 do 25 evra. Ženske papuče od tri, šest do 12 evra, muške od devet evra. Popularni magneti sa motivima grada u kome letujete koštaju od 50 centi do evro i po.

1/6 Vidi galeriju Kupovina u Grčkoj Foto: T. S.

U jednoj radnji ponuda je bila i više nego povoljna. Za samo tri evra ponuda i muških i ẓ̌enskih papuča. Dečje popularne "krokice" su šest evra. I na kraju narukvice ispletene sa detaljima od kamenč̣ića pristojne za poklon su jedan evro.

Veliki je izbor ẓ̌enskih torbi, a cene se kreću od 15 do 25 evra.

- Grci su odlični trgovci. Kupila sam kožnu jaknu za svega 90 evra. Čovek je spustio cenu od preko 100 evra - ističe turistkinja iz Vranja.

Nema razloga za brigu, i ako ste nešto zaboravili od garderobe, ili planirali da kupite nešto novo I obradujete sebe ali I bližnje, grčke radnje su dobro snabdevene.