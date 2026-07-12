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Sve veći broj penzionera iz Beograda i Novog Sada svesno donosi radikalnu, ali izuzetno pametnu odluku – prodaju svoje skupe, stare nekretnine u velikim gradovima i sele se u unutrašnjost. Ova specifična unutrašnja migracija pretvorila je mirnija mesta u prave oaze za treće doba, gde se umesto pukog preživljavanja bira čist hedonizam.

Razlozi za ovaj tihi egzodus starih Beograđana i Novosađana nisu isključivo ekonomske prirode, već predstavljaju i svestan beg od urbanog haosa. Život u metropoli za ljude u trećem dobu postao je nepodnošljiv usled hroničnog saobraćajnog kolapsa, zagađenja vazduha, nesnosne buke i opšte otuđenosti među komšijama. Kada se tome doda svakodnevni stres i napor koji donošenje osnovnih namirnica na četvrti sprat bez lifta u staroj gradnji nosi sa sobom, promena sredine se nameće kao logičan korak ka očuvanju zdravlja.

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Matematička formula koja prosečnog penzionera pretvara u milionera

Ekonomska računica ovog trenda krije se u ogromnom mehuru cena nekretnina koji je zahvatio Beograd i Novi Sad, gde kvadrat starogradnje dostiže astronomske cifre. Prodajom prosečnog dvosobnog stana na solidnoj lokaciji u glavnom gradu, penzioneri bez problema mogu da inkasiraju između 150.000 i 200.000 evra u gotovini. Sa tim novcem u džepu, oni odlaze u manja mesta gde za svega 40.000 do 50.000 evra kupuju kompletno renovirane, komforne kuće sa dvorištem ili moderne stanove u novogradnji. Kada se podvuče crta, nakon kupovine novog krova nad glavom, ovim ljudima ostaje čist kapital od preko 100.000 evra.

Sombor i Bačka Palanka kao vojvođanske oaze mira i evropskog šarma

Među najpopularnijim destinacijama za preseljenje penzionera sa severa zemlje ubedljivo prednjače Sombor i Bačka Palanka, gradovi koji su zadržali svoj prepoznatljivi, usporeni vojvođanski ritam. Sombor, sa svojim čuvenim drvoredima bođoša, širokim ulicama i prelepom baroknom arhitekturom, nudi ambijent u kojem je sve na dohvat ruke i gde se većina obaveza završava laganom vožnjom bicikla. Bačka Palanka, sa druge strane, privlači ljubitelje prirode zbog neposredne blizine Dunava, šetališta i Tikvare, pružajući savršen balans između urbanog života i prirodnog utočišta. U ovim mestima penzioneri ponovo otkrivaju zaboravljeni koncept komšijskog druženja i bezbednosti, uživajući u danima bez stresa i jurnjave.

Foto: Kurir/D.š

Okolina Aranđelovca kao šumadijski raj za čišćenje pluća i banjski odmor

Za one koji više naginju brdovitim predelima i centralnoj Srbiji, okolina Aranđelovca i podnožje planine Bukulja postali su apsolutni hit na tržištu nekretnina. Ova regija privlači bivše Beograđane prvenstveno zbog idealne nadmorske visine, čistog šumadijskog vazduha i bogatog istorijskog nasleđa, ali i zbog blizine Bukovičke banje.

Penzioneri ovde kupuju imanja sa voćnjacima i baštama, gde mogu sami da uzgajaju organsku hranu, dok istovremeno imaju brz i lak pristup svim banjskim lečilištima i medicinskim centrima. Aranđelovac nudi savršen spoj izolovanosti u prirodi i razvijene gradske infrastrukture, što penzionerima omogućava da ne izgube korak sa civilizacijom, iako su daleko od velegradske verve.

Foto: screenshot YT/kanamovanachannel

Rušenje emotivnih barijera i oslobađanje od tereta "porodičnog srebra"

Najveća prepreka u realizaciji ovog plana najčešće nije logistika ili pronalaženje nove kuće, već emotivna vezanost za zidove u kojima je proveden veći deo života. Mnogi penzioneri godinama oskudevaju i u isto vreme posmatraju svoj stan u Beogradu ili Novom Sadu kao svetinju koje se mora ostaviti potomcima po svaku cenu.

Ipak, surova ekonomska realnost sve češće ruši ove zastarele barijere, jer prvenstveno mlađe generacije shvataju da je bolje da im roditelji budu finansijski nezavisni, nego da čuvaju kvadrate.

Foto: Mondo/Uroš Arsić

Drastična razlika u mesečnim računima i troškovima života na periferiji

Pored ogromne finansijske injekcije od same prodaje, život u mestima poput Sombora ili Aranđelovca donosi i stalne mesečne uštede kroz znatno niže režije. Komunalne usluge, Infostan, taksi prevoz, pa čak i cene u ugostiteljskim objektima i frizerskim salonima u unutrašnjosti su i do duplo jeftiniji u poređenju sa Beogradom.

Penzioner koji je u prestonici davao polovinu svojih primanja samo na grejanje i račune, u manjem gradu sa istim novcem može da pokrije sve fiksne troškove i da mu ostane za društveni život. Ova razlika u tekućim troškovima omogućava da se ušteđevina sa računa troši isključivo na luksuz, zabavu i lično zadovoljstvo.

Na kraju, ova velika seoba starijih generacija postavlja nove standarde i potpuno redefiniše šta zapravo znači uspešna i dostojanstvena starost u Srbiji. Dobijamo novu klasu preduzimljivih starijih ljudi koji uživaju u plodovima svog rada na najlepšim lokacijama u zemlji, ljudi koji su dokazali da se istinska vrednost nekretnine ne meri njenom lokacijom na mapi velikog grada, već količinom mira koju ona može da vam kupi.