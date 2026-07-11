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Glamping, odnosno glamurozno kampovanje, postao je apsolutni hit na domaćem tržištu nekretnina i ugostiteljstva, privlačeći investitore koji traže brz povrat uloženog kapitala kroz specifične projekte. Ovaj koncept spaja naizgled nespojivo: potpunu izolovanost u netaknutoj prirodi i vrhunski luksuz hotelske sobe sa pet zvezdica, uključujući podno grejanje, đakuzi kade na otvorenom i dizajnerski nameštaj. Za savremenog turistu, preplavljenog stresom i gradskim smogom, glamping predstavlja savršen beg od civilizacije, dok za preduzetnike sa vizijom označava početak nove ekonomske zlatne groznice na srpskim planinama i u nacionalnim parkovima.

Ekspanzija ovog biznisa direktno je povezana sa promenom psihologije domaćih i stranih gostiju koji su siti uniformisanih hotelskih hodnika i prepunih betonskih centara na Zlatiboru ili Kopaoniku. Ljudi su danas spremni da plate premium cenu za privatnost, mir i autentično iskustvo buđenja uz cvrkut ptica, ali bez mučnog razapinjanja šatora, borbe sa insektima i deljenja zajedničkog kupatila. Finansijski izveštaji pionira glampinga u Srbiji pokazuju da su ovi kapaciteti bukirani mesecima unapred, a popunjenost tokom godine često nadmašuje klasične apartmane. Zbog toga investiranje u luksuzne kupole, drvene kućice na drveću i safari šatore postaje jedan od najatraktivnijih biznis planova na domaćem turističkom nebu.

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Fruška Gora i Kosmaj kao epicentri luksuznog bega

Geografska pozicija i blizina dva najveća urbana centra, Beograda i Novog Sada, lansirale su Frušku goru i Kosmaj u same vrhove domaće glamping ponude. Ove lokacije drže najveći udeo u ukupnom broju luksuznih kampova jer ciljaju klijentelu koja želi instant odmor odmah nakon završetka radnog vremena u petak, bez višesatnog mučenja u saobraćaju. Kosmaj je doživeo pravu građevinsku renesansu kroz postavljanje futurističkih geodetskih kupola koje izgledaju kao scenografija za naučnofantastični film, savršeno uklopljenih u šumski ambijent.

Na Fruškoj gori dominiraju glamping kompleksi koji kombinuju vinski turizam sa luksuznim šatorima postavljenim tik uz privatne vinograde ili sa pogledom na Dunav. Ove lokacije beleže stopu popunjenosti od preko 85 odsto tokom cele godine, jer zahvaljujući odličnoj infrastrukturi privlače i korporativne klijente za potrebe tim-bildinga. Investitori na ovim mestima najbrže vraćaju uloženi novac jer visoka frekvencija gostiju tokom radnih dana obezbeđuje stalan i predvidiv priliv gotovine.

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Tara i Zlatibor: Sukob netaknute divljine i komercijalnog luksuza

Kada se krene dublje u unutrašnjost Srbije, Tara i Zlatibor predstavljaju dva potpuno različita pristupa glamping biznisu, gde svaka planina ima svoju vernu klijentelu. Tara se pozicionirala kao utočište za ekološki osvešćene turiste visoke platežne moći, gde se glamping šatori i luksuzne brvnare grade isključivo od prirodnih materijala. Ovde je akcenat na potpunom miru, pogledu na kanjon Drine i minimalnom ljudskom uticaju na okolinu, što ceni rasteći broj stranih turista.

Sa druge strane, Zlatibor je glamping pretvorio u čistu industriju zabave na otvorenom, gde se kompleksi grade na obodima planine, daleko od betoniranog centra, ali sa svim pratećim hedonističkim sadržajima. Zlatiborski glamping nudi zatvorene bazene, saune i vrhunsku gastronomsku ponudu direktno na pragu vaše luksuzne kupole. Zbog oštre konkurencije, investitori na Zlatiboru moraju stalno da uvode inovacije, pa su tako prve kućice u krošnjama drveća sa staklenim podovima podignute upravo na ovoj planini.

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Cene noćenja na domaćem tržištu

Konkretne cifre na srpskom glamping tržištu jasno pokazuju da je reč o turizmu visoke klase, gde su cene često znatno više nego u hotelima renomiranih lanaca. Prosečna cena noćenja u luksuznoj geodetskoj kupoli sa sopstvenim hidromasažnim bazenom na Kosmaju ili Fruškoj gori kreće se od 120 pa do preko 250 evra za noć tokom vikenda. Ekskluzivniji safari šatori na Tari, koji nude potpunu privatnost na imanjima od nekoliko hektara, dostižu cenu i do 300 evra po danu.

Kolika je stvarna početna investicija i ekonomska računica isplativosti

Jedan od glavnih razloga zašto je glamping postao nova zlatna groznica jeste relativno niska ulazna barijera i brza postavka objekata u poređenju sa zidanom novogradnjom. Profesionalna geodetska kupola prečnika šest metara, koja je otporna na sve vremenske nepogode i sneg, sa kompletnom unutrašnjom izolacijom košta oko 8.000 do 12.000 evra. Najveći trošak zapravo predstavlja ugradnja luksuznog enterijera, kupatila, platforme i pratećeg đakuzija na otvorenom, što podiže investiciju za jednu jedinicu na oko 25.000 do 30.000 evra.

Kada se u obzir uzme prosečna cena noćenja od 150 evra i popunjenost od samo 150 dana u godini, jedna glamping jedinica godišnje generiše bruto prihod od 22.500 evra. Nakon odbitka svih operativnih troškova, pranja veša, struje, čišćenja i oglašavanja, preduzetniku ostaje čist profit od oko 15.000 evra po kupoli godišnje. Ova matematika pokazuje da se kompletna investicija u jednu luksuznu jedinicu u potpunosti vraća za manje od dve godine rada, što je za nekretnine istorijski brz rezultat.

Foto: Nenad Blagojević/Priče sa dušom

Dozvole, infrastruktura i skrivene zamke na koje investitori zaboravljaju

Iako ekonomska računica deluje besprekorno na papiru, ulazak u glamping biznis u Srbiji nosi ozbiljne praktične izazove koji mogu usporiti ili potpuno blokirati projekat. Najveći problem predstavlja obezbeđivanje adekvatne komunalne infrastrukture na izolovanim šumskim parcelama i planinskim obroncima. Dovođenje stabilne električne energije, kopanje dubinskih bunara za vodu i rešavanje pitanja ekoloških septičkih jama često može da košta više nego same glamping kupole.

Takođe, pravna regulativa u Srbiji još uvek u potpunosti ne prepoznaje glamping kao posebnu kategoriju, pa investitori često prolaze kroz komplikovane lavirinte za dobijanje građevinskih i lokacijskih dozvola. Postavljanje objekata na poljoprivrednom ili šumskom zemljištu zahteva prenamenu, što je proces koji pred lokalnim samoupravama može trajati mesecima. Oni koji potcene ove administrativne i infrastrukturne prepreke rizikuju da kupe skupu opremu koju nemaju gde da montiraju ili da ostanu bez gostiju zbog čestih nestanaka struje i vode sredinom sezone.