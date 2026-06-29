"Elektroprivreda Srbije" upozorava građane na pojavu lažnih sms poruka u kojima se pominje dug i preti im se postupcima izvršenja, obustavom isporuke električne energije.
InfoBiz
"Ako ne otplatite dug, iseći ćemo vam struju": Mnogim građanima stigao ovakav SMS, oglasili se iz EPS-a
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EPS apeluje na građane da ne nasedaju na te poruke koje sadrže sumnjive linkove, a posebno je važno da ne ostavljaju svoje podatke. Napominjemo da EPS ne šalje sms poruke o stanju duga.
Ova sms prevara blagovremeno je prijavljena Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije i Tužilaštvu za visokotehnološki kriminal.
Biznis Kurir
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