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Provesti leto na sicilijanskom ostrvu, bez plaćanja smeštaja i hrane, zvuči kao ponuda koju je teško odbiti. Upravo takvu mogućnost nudi porodični restoran "Levanzo Home Food“, ali zainteresovani moraju da budu spremni da deo vremena provedu radeći.

Restoran se nalazi na ostrvu Levanzo i preko platforme "Worldpackers“ traži volontere koji će pomagati u kuhinji. Ponuda nosi naziv "Leto i tradicionalno kuvanje na ostrvu Levanzo“, a namenjena je ljudima koji žele da upoznaju lokalni način života i sicilijansku kulturu.

Šta volonteri dobijaju?

Domaćini volonterima obezbeđuju smeštaj u opremljenom glamping šatoru, kao i privatno kupatilo namenjeno članovima tima.

U ponudu su uključena i tri obroka dnevno - doručak, ručak i večera. Boravak može da traje najmanje dve, a najviše 12 nedelja, u zavisnosti od dogovora i mogućnosti kandidata.

Ipak, ponuda ne obuhvata sve troškove putovanja. Avionske karte, putno osiguranje, lokalni prevoz i eventualnu vizu volonteri moraju sami da organizuju i plate.

Koliko se radi i koje su obaveze?

U zamenu za smeštaj i hranu, od volontera se očekuje da rade 25 sati nedeljno. Imaju pravo na dva slobodna dana tokom svake nedelje.

Posao podrazumeva pomoć u kuhinji, pripremanje obroka za goste, kao i učestvovanje u završavanju i posluživanju hrane.

Volonteri tako postaju deo svakodnevnog rada porodičnog restorana koji se nalazi u mirnom i ruralnom delu ostrva. Restoran je, prema opisu ponude, usmeren na pripremanje morskih plodova i organske testenine, dok se hrana poslužuje za zajedničkim stolom.

Mogu da se prijave samo pojedinci

Domaćini traže pojedinačne volontere, što znači da ponuda nije namenjena parovima, niti osobama koje žele da se prijave i dođu zajedno.

Od kandidata se očekuje srednji nivo znanja italijanskog jezika ili osnovno znanje engleskog. Važni su i pozitivan i proaktivan stav, spremnost na rad, kao i visok nivo urednosti i higijene.

Iskustvo tako nije zamišljeno samo kao boravak na popularnoj mediteranskoj destinaciji, već kao prilika da se kroz svakodnevni rad upoznaju lokalna kuhinja, porodični način poslovanja i život na malom ostrvu.

Nema interneta - boravak je zamišljen kao digitalni detoks

Jedan detalj mogao bi da bude presudan za sve koji razmišljaju o prijavi - u smeštaju nema Wi-Fi mreže.

Boravak je zato zamišljen i kao svojevrsni digitalni detoks, odnosno prilika da se nekoliko nedelja provede bez stalne povezanosti sa internetom. To može da odgovara ljudima koji žele da se udalje od svakodnevne gužve, društvenih mreža i neprekidnih poslovnih obaveza.

Sa druge strane, nedostatak Wi-Fi mreže znači da ova ponuda verovatno nije pogodna za digitalne nomade i osobe koje tokom boravka moraju redovno da rade preko interneta.

Nije besplatan odmor, već razmena rada za boravak

Iako volonteri ne plaćaju smeštaj i tri dnevna obroka, ovu ponudu ne treba predstavljati kao potpuno besplatno letovanje. Kandidati rade 25 sati nedeljno, sami snose troškove dolaska, osiguranja i lokalnog prevoza, a moraju da ispune i jezičke i druge uslove domaćina.

Za osobu koja želi da upozna sicilijansku kulturu, stekne iskustvo u porodičnom restoranu i provede od dve do 12 nedelja na mirnom ostrvu, ovakav dogovor ipak može da predstavlja nesvakidašnji način putovanja.