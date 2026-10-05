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Novi model proizvodnje istovremeno pokušava da pretvori zapuštene pašnjake u profitabilno poljoprivredno zemljište.

Promena je posebno izražena u brazilskoj državi Para, na području Amazonije, gde se kakao uzgaja u kombinaciji sa domaćim vrstama drveća. Takav sistem omogućava farmerima da na već degradiranom zemljištu naprave novu proizvodnju, umesto da šire obradive površine na račun šume.

Prema pisanju Rojtersa, pojedini proizvođači koji su prešli sa stočarstva na agrošumarski uzgoj kakaa prijavili su rast prihoda od 30 do 60 odsto. Upravo zbog toga kakao sve više postaje ne samo poljoprivredna kultura već i ozbiljna poslovna prilika za vlasnike zemljišta.

Novi model proizvodnje istovremeno pokušava da pretvori zapuštene pašnjake u profitabilno poljoprivredno zemljište.

Promena je posebno izražena u brazilskoj državi Para, na području Amazonije, gde se kakao uzgaja u kombinaciji sa domaćim vrstama drveća. Takav sistem omogućava farmerima da na već degradiranom zemljištu naprave novu proizvodnju, umesto da šire obradive površine na račun šume.

Prema pisanju Rojtersa, pojedini proizvođači koji su prešli sa stočarstva na agrošumarski uzgoj kakaa prijavili su rast prihoda od 30 do 60 odsto. Upravo zbog toga kakao sve više postaje ne samo poljoprivredna kultura već i ozbiljna poslovna prilika za vlasnike zemljišta.

Od krava do kakaoa

Brazil pokušava da ovaj model proširi kroz program "Inova Cacau 2030", čiji je cilj da se degradirani pašnjaci pretvore u produktivne sisteme u kojima se kakao uzgaja uz domaće drveće.

Za farmere je računica privlačna: umesto da prihod zavisi samo od stočarstva, zemljište može da donosi novac kroz proizvodnju kakaa, dok kombinovanje različitih biljnih vrsta omogućava da se istovremeno obnovi deo zemljišta.

U tome učestvuju i velike kompanije i investitori koji farmerima nude sadnice, tehničku pomoć, finansiranje i pomoć pri plasmanu proizvodnje.

Kakao Foto: Shutterstock

Kakao je posebno zanimljiv jer je poslednjih godina postao izuzetno vredna roba na svetskom tržištu. Nestle je, na primer, najavio povećanje nabavke kakaa iz Brazila i saradnju sa stotinama tamošnjih farmi na unapređenju proizvodnje. Brazil trenutno proizvodi približno dovoljno kakaa za domaće potrebe, ali vlasti očekuju da bi proizvodnja mogla da se udvostruči na oko 400.000 tona u narednih pet godina.

Velika zarada, ali i veliki rizik

Ipak, prelazak na kakao nije brz način do zarade. Stablima je potrebno nekoliko godina da sazru, pa farmeri moraju da ulože novac i čekaju pre nego što proizvodnja počne ozbiljnije da donosi prihod.

Dodatni problem predstavljaju bolesti biljaka, nedostatak povoljnih kredita i potreba za stručnim znanjem.

Postoji i druga opasnost. Visoke cene kakaa privukle su velike poljoprivredne kompanije, pa se pojavljuje rizik da se umesto održivih agrošumarskih sistema razviju velike plantaže sa samo jednom kulturom. To bi moglo da poništi deo koristi koje ovaj model ima za Amazoniju.

Zato Brazil sada pokušava da pronađe ravnotežu između dva cilja - da farmerima omogući veću zaradu i da istovremeno spreči da novi kakao-biznis postane još jedan razlog za krčenje šuma.

Ako uspe, model bi mogao da promeni način na koji se posmatra poljoprivreda u Amazoniji: zemljište koje je već degradirano moglo bi da postane izvor prihoda, dok bi postojeća šuma ostala sačuvana.