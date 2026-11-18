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Društvene mreže postale su mesto gde je moguće pronaći sve i svašta, pa i oglase za prodaju nekretnina. U brojnim grupama oglašavaju se agencije, ali i pojedinci koji žele da prodaju svoj stan.

- Prodaje se svetao funkcionalan i kompletno renoviran duplex od 74 kvadrata. Stan se nalazi u mirnom delu ispod Tašmajdanskog parka. Ulica je tiha, a stan je svetao, trostrano orjentisan (istok, zapad i jug) i ima otvoren pogled, što je u ovom delu grada retkost. Stan je organizovan kao dupleks, sa potkrovljem - opisao je vlasnik nekretninu.

1/12 Vidi galeriju Stan na dva nivoa kod Tašmajdanskog parka Foto: Facebook/PRODAJA STANOVA BEOGRAD

Prema njegovim rečima donji nivo ima 57 kvadrata u kome se nalazi sledeće:

- Jedna spavaća soba i u nastavku je još jedna mala soba, predsoblje, kupatilo, dnevna soba, trpezarija, kuhinja,ostava i velika terasa sa širokim pogledom (bez gradilišta i buke u blizini) koja se može vrlo lako pretvoriti u još jednu sobu, čineći ga 4.5 stanom. Na gornjem spratu se nalazi još jedna spavaća soba od 17 kvadrata, predsoblje i izvedene su sve instalacije iza mokri čvor za potrebu izgradnje još jednog kupatila na spratu. Takođe, na gornjem spratu postoji veliki tavanski prostor koji se koristi kao ostava dok su kosine iskorišćene za američke plakare. Zgrada ima jedno parking mesto - navedeno je u oglasu.

Foto: Facebook/PRODAJA STANOVA BEOGRAD

Stan je vrlo svetao i osunčan.

- Ceo je u novoj drvenariji koja daje osećaj topline i privatnosti. Stan je renoviran 2016. godine, novi aluminijumski prozori postavljeni su 2023. god, okrečen je ove godine, a sagrađen je 2001. godine. Stan ima centralno grejanje, optički internet, jako dobru toplotnu i zvučnu izolaciju, tri klima uređaja. Stan oglašava vlasnik, nema provizije. Molim agencije da me ne kontaktiraju. Cena stana je 212.000 evra zbog hitne prodaje - navedeno je u oglasu.