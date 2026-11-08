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Nedostatak parking prostora u pojedinim delovima Beograda čini garažna mesta sve interesantnijim za kupovinu, kako za svakodnevnu upotrebu, tako i za izdavanje.

Jedna takva ponuda pojavila se na Bežanijskoj kosi 2, u Ulici Ljubinke Bobić, gde se prodaju dva povezana garažna mesta u novijoj zgradi.

Prema podacima iz oglasa, objavljenog na portalu 4zida.rs, svako mesto ima površinu od 12,19 kvadratnih metara, a nalazi se na donjoj platformi garaže, koja funkcioniše po sistemu klackalice.

Garaža ima dva ulaza i izlaza, širok prilaz i dovoljno prostora za manevrisanje. Bezbednost je obezbeđena rampom, garažnim vratima, video-nadzorom i fizičkim obezbeđenjem.

1/5 Vidi galeriju Prodaju se dva povezana garažna mesta u novoj zgradi, na uglu ulica Ljubinke Bobić i Raška Dimitrijevića, na Bežanijskoj kosi. Foto: 4zida Printscreen

Objekat je zidan, a od prateće infrastrukture navedeni su struja, grejanje i daljinsko otvaranje, dok je prilaz asfaltiran.

Garažna mesta već donose prihod od zakupa

Jedna od zanimljivih karakteristika ove ponude jeste činjenica da su oba garažna mesta već izdata pod zakup. Novi vlasnik može da ih preuzme zajedno sa postojećim zakupcima, što ovu nekretninu čini potencijalno interesantnom i za kupce koji žele da ostvare prihod od izdavanja.

1/4 Vidi galeriju Prodaju se dva povezana garažna mesta u novoj zgradi, na uglu ulica Ljubinke Bobić i Raška Dimitrijevića, na Bežanijskoj kosi. Foto: 4zida Printscreen

Garažna mesta su uknjižena, a prodavac je vlasnik lično.

Cena jednog garažnog mesta iznosi 20.500 evra, dok je za kupovinu oba potrebno izdvojiti 40.000 evra.

Ova garažna mesta se nalaze na Bežanijskoj kosi 2, na uglu ulica Ljubinke Bobić i Raška Dimitrijevića, u delu Novog Beograda gde, prema navodima iz oglasa, nedostatak parking prostora predstavlja dodatni razlog interesovanja za ovakvu vrstu nekretnina.