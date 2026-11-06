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U narednih sedam dana maksimalna maloprodajna cena evrodizela biće 236 dinara za litar, a benzina 207 dinara. Cene goriva u odnosu na prethodnu nedelju ostaju nepromenjene.

Cene naftnih derivata važiće do petka, 13. novembra 2026.

A kako će se cene goriva na pumpama u Srbiji kretati u narednim nedeljama i mesecima najviše će zavisiti od ishoda pregovora mađarske kompaniej MOL i ruskog Gaspromnjefta o prodaji ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije (NIS).

Podsetimo, Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) izdala je juče kompanijama MOL i MOL Serbia Investment Kft. dodatnu licencu, sa važenjem do 28. februara , u vezi sa potencijalnim preuzimanjem vlasničkog udela u kompaniji NIS a.d. Novi Sad, objavila je MOL grupa.

Licenca odobrava određene transakcije neophodne za prenos hartija od vrednosti koje je izdala Rusija na kompaniju MOL Serbia Investment Kft, kao i povezane aktivnosti, uključujući pribavljanje određenih neophodnih odobrenja ruskih državnih organa.

Mađarska ministarka spoljnih poslova Anita Orban, ranije je izjavila da ta zemlje očekuje dogovor o preuzimanju ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije (NIS) do 11. decembra i da sve strane žele da završe pregovore o NIS-u do isteka roka.

- Prema mojim informacijama, postoji snažna namera svih strana - srpske, ruske, mađarske, da se ova transakcija završi do 11. decembra - rekla je ona u intervjuu za Teleks.

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