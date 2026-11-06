Drva na džak koštaju od 500 do 700 dinara

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Ako vam je nakon završetka prošle grejne sezone ostala određena količina ogrevnog drveta, nema razloga da je bacate niti da odmah kupujete novu. Naprotiv, drvo koje je pravilno skladišteno tokom prethodnih meseci može biti još bolje za grejanje nego kada je kupljeno.

Ipak, to ne znači da će svako drvo koje je provelo godinu dana u dvorištu ili šupi biti dobrog kvaliteta. Presudni uslovi su vlažnost, način skladištenja, vrsta drveta i njegova izloženost kiši, snegu, a značajan uticaj ima i vlaga.

Da li je drvo od prošle zime bolje za grejanje?

Ukoliko je ogrev od prošle zime bio pravilno osušen i čuvan na odgovarajućem mestu, vrlo je moguće da je sada još pogodniji za loženje.

Drvo tokom skladištenja postepeno gubi vlagu, a taj proces može da traje više meseci. Zbog toga ogrev koji je prethodno bio nedovoljno suv može tokom dodatnog perioda skladištenja da dostigne odgovarajući nivo vlažnosti.

Međutim, samo protok vremena nije garancija kvaliteta. Drvo koje je bilo naslagano direktno na zemlji, izloženo padavinama ili zatvoreno u prostoru bez ventilacije može zadržati vlagu, a u određenim uslovima početi i da truli.

Vlažnost drveta je najvažniji pokazatelj kvaliteta

Kada je reč o ogrevu, nije presudno samo koliko je dugo drvo stajalo, već koliko vode još sadrži. Sveže posečeno drvo može imati veoma visok procenat vlage, zbog čega prilikom sagorevanja veliki deo energije odlazi na isparavanje vode umesto na zagrevanje prostorije.

Foto: Kurir.rs/T.S.

Zato se preporučuje korišćenje drveta sa sadržajem vlage do 20 odsto. Ako je vlažnost veća, drvo teže sagoreva, proizvodi više dima i daje manje toplote.

Najpouzdaniji način provere jeste korišćenje merača vlage za drvo. Važno je da se komad prvo raspolovi, a zatim izmeri vlažnost na sveže otvorenoj unutrašnjoj površini, jer spoljašnji deo može biti suvlji od sredine.

Kako prepoznati da je ogrev dovoljno suv?

Postoji nekoliko znakova koji mogu da pomognu da procenite kvalitet drveta i bez posebnog uređaja.

Suvo drvo je uglavnom lakše od sveže isečenog, na krajevima često ima vidljive pukotine, a kada se dva komada udare jedan o drugi, proizvode jasniji zvuk. Vlažno drvo je obično teže i daje prigušen zvuk.

Pravilno skladištenje čuva kvalitet ogreva

Da bi drvo zadržalo dobar kvalitet tokom leta i naredne grejne sezone, potrebno je da bude pravilno složeno.

Najbolje je da se ogrev drži na paletama ili drugoj podlozi, kako ne bi bio u direktnom kontaktu sa zemljom. Tako se smanjuje upijanje vlage iz tla i mogućnost truljenja donjih komada.

Gomilu drveta treba zaštititi od kiše i snega, ali nije dobro potpuno je zatvoriti nepropusnom folijom. Preporučuje se pokrivanje gornjeg dela, dok bočne strane treba ostaviti otvorene kako bi vazduh mogao slobodno da cirkuliše.

Upravo dobra ventilacija omogućava da se drvo suši i sprečava zadržavanje vlage i pojavu buđi.

Može li drvo da izgubi kvalitet ako predugo stoji?

Za razliku od pojedinih drugih vrsta goriva, pravilno uskladišteno ogrevno drvo može dugo da zadrži svoju upotrebnu vrednost. Ipak, to ne znači da ga treba ostaviti godinama bez kontrole.

Ako je izloženo vlazi, drvo može da počne da truli, da ga napadnu insekti i da postepeno gubi svoju kvalitetnu strukturu. Takav ogrev nije isto što i dobro osušeno drvo koje je samo duže stajalo.

Foto: Kurir.rs/T.S.

Zbog toga je najbolje odvojiti dobro osušene komade od onih koji su vlažni ili pokazuju znake propadanja. Drvo koje je zahvatila trulež ne treba mešati sa kvalitetnim ogrevom.

Da li treba kupovati novi ogrev ako je ostao od prošle godine?

Ukoliko je prošlogodišnji ogrev pravilno skladišten, nije počeo da truli i ima odgovarajuću vlažnost, nema potrebe da ga menjate samo zato što je star godinu dana. Naprotiv, dodatno vreme sušenja može biti prednost, posebno ako je drvo prethodno bilo sveže ili nedovoljno osušeno.

Pre početka grejne sezone dovoljno je proveriti nekoliko komada iz različitih delova gomile, naročito one koji su bili pri dnu i koji su mogli da budu izloženi vlazi.