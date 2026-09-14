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Opštinski sud u Bjelovaru proglasio je krivim nezaposlenog 22-godišnjaka iz Prigorja zbog prevare kojom je kupca drva oštetio za 280 evra. Mladić je nepravosnažno osuđen na sedam meseci zatvora, ali je kazna uslovna, pa neće morati iza rešetaka ukoliko tokom dve godine ne počini novo krivično delo.

Prema presudi, on je putem Facebook Marketplacea objavio oglas za prodaju ogrevnog drveta po ceni od 70 evra po kubnom metru. U oglasu je ostavio i broj mobilnog telefona, nakon čega mu se javio muškarac iz Zagorja i dogovorili su kupovinu deset kubnih metara bukovog drveta, za šta je kupac trebalo da plati ukupno 700 evra. Tu su, međutim, nastali problemi jer je, kako je utvrdio sud, 22-godišnjak unapred nameravao da kupcu isporuči manju količinu drva od dogovorene.

Tako su 25. juna prošle godine oko 6.20 sati u dvorište kupca na području Krapinskih Toplica teretnim vozilom sa ceradom stigli njegovi navodni zaposleni. Međutim, umesto deset, istovarili su samo šest kubnih metara drva.

drva za ogrev
Foto: Vern Tyler / Alamy / Profimedia

Kupac je, ne sumnjajući ništa, isplatio dogovorenih 700 evra, odnosno cenu za svih deset kubika, a tek naknadno je shvatio da ga je prodavac "skratio" za više od četiri kubika, čime mu je pričinjena šteta od 280 evra.

Sud je zaključio da je 22-godišnjak takvim postupanjem kupca doveo u zabludu lažnim prikazivanjem činjenica i naveo ga da na štetu svoje imovine isplati novac za robu koju nije dobio, zbog čega je proglašen krivim za krivično delo prevare.

Osim uslovne zatvorske kazne, sud je prevarantu naložio da oštećenom kupcu isplati i 280 evra na ime pričinjene štete, i to u roku od 15 dana od pravosnažnosti presude. Takođe mora da uplati 100 evra u državni budžet na ime troškova krivičnog postupka.

Biznis Kurir/Podravski.hr

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