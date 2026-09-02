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Pelet je poslednjih godina postao popularan zbog energetske efikasnosti i povoljnih cena, ali se situacija menja. Sve veće cene i problemi sa dostupnošću sirovine navode građane da razmišljaju o drugim načinima grejanja.

Cena tone peleta u Srbiji ovog leta kretala se od 38.000 do oko 44.000 dinara, dok se na pojedinim mestima pominju i cene do 47.000 dinara. U odnosu na prošlu grejnu sezonu, poskupljenje ide i do 4.000 dinara po toni.

Više faktora utiče na cenu

Vera Ražnatović iz Udruženja za energetiku i rudarstvo Privredne komore Srbije kaže da na cenu peleta utiče više međusobno povezanih faktora.

- Nakon pandemije došlo je do snažnog oporavka tražnje, ali istovremeno i do ozbiljnih poremećaja u lancima snabdevanja i ograničenja na strani ponude. Situacija se dodatno usložila izbijanjem energetske krize i rata u Ukrajini, kada su značajno porasli troškovi energenata, transporta i brojnih sirovina. Ti troškovi su se postepeno prenosili kroz čitav lanac snabdevanja, pa i na cene finalnih proizvoda - rekla je za Blic.

Dodatni problem ove godine predstavljaju suša, visoke temperature i nizak vodostaj evropskih reka, posebno Dunava, što otežava transport i povećava troškove.

- Ove godine, međutim, imamo još jedan faktor koji je posebno važan, sušu i ekstremno visoke temperature tokom leta. Tokom jula i avgusta vodostaji brojnih evropskih reka pali su na veoma niske nivoe, a posebno je značajan Dunav. To više nije samo pitanje plovidbe, poljoprivrede ili zaštite životne sredine, nizak vodostaj postaje i ozbiljan energetski faktor - objašnjava.

Na cenu utiču i električna energija, gorivo, transport, radna snaga, ambalaža, održavanje, skladištenje i distribucija.

- Na cenu peleta ne utiče samo cena drvne sirovine. U konačnu cifru ulaze električna energija potrebna za proizvodnju, gorivo i transport, radna snaga, ambalaža, održavanje opreme, skladištenje i distribucija. Kada istovremeno rastu troškovi više tih elemenata, deo tog povećanja neminovno se odražava i na cenu finalnog proizvoda - kaže Ražnatović.

Pelet je ovog leta ranije poskupeo

Prema podacima PKS, cena zavisi od klase peleta, proizvođača, prodajnog mesta i količine koja se kupuje. Na tržištu su prisutni domaći i uvozni proizvođači.

- Na tržištu imamo domaće proizvođače, ali i uvozni pelet iz više zemalja regiona. Zato se cena razlikuje i u zavisnosti od toga da li se pelet kupuje direktno od proizvođača ili preko trgovca, kao i od količine koja se kupuje. Ono što je važno jeste da je pelet tokom ovog leta primetno poskupeo u odnosu na vansezonski period, kada su cene tradicionalno niže - kaže Vera Ražnatović.

Rast cena počeo je ranije nego što je uobičajeno, delom zbog toga što su građani ranije počeli da kupuju ogrev.

- U poređenju sa samim vrhom prošle grejne sezone, trenutne cene nisu bitno više. Međutim, neuobičajeno je to što se već tokom leta približavaju nivoima koji su ranije bili karakteristični za period pred početak ili za sam vrh grejne sezone. To praktično znači da je razlika između letnje i zimske cene ove godine manja nego što smo ranije navikli - dodaje.

Povećana tražnja može privremeno dovesti do problema sa dostupnošću kod pojedinih prodavaca.

- Cena peleta veoma zavisi od odnosa ponude i tražnje. Sada imamo povećanu tražnju i veći pritisak na cene, ali ne i opštu nestašicu peleta. To je važna razlika. Kada veliki broj ljudi u isto vreme krene da kupuje ogrev, moguće je da ga privremeno nema kod pojedinih prodavaca ili proizvođača. To ne znači nužno da peleta nema na tržištu, već da ponuda u tom trenutku ne uspeva dovoljno brzo da odgovori na povećanu tražnju.

Da li može ponovo da poskupi?

Kretanje cena tokom jeseni i zime zavisiće prvenstveno od odnosa ponude i tražnje.

- Ako ponuda ostane stabilna i bude dovoljno peleta, možemo očekivati mirnije tržište. Ako tražnja ponovo snažno poraste, a proizvodnja i snabdevanje ne budu mogli da je isprate, postoji rizik od novog rasta cena.

Građani su ove godine ranije počeli da nabavljaju pelet, što dodatno utiče na potražnju.

- Istovremeno, deo građana je ove godine ranije počeo da nabavlja pelet, što je dodatno povećalo tražnju već tokom leta. To može biti važno i za naredne mesece, jer će konačno kretanje cena zavisiti od toga koliko će peleta biti na raspolaganju kada počne intenzivnija nabavka pred grejnu sezonu.

Da li preti nestašica?

PKS ne smatra da treba govoriti o opštoj nestašici, ali tržište pažljivo prati situaciju.

- Trenutna kretanja na tržištu svakako treba pažlјivo pratiti, ali u ovom trenutku ne bi bilo opravdano unapred govoriti o nestašici ili ograničenjima u prodaji. Stabilnost snabdevanja zavisi od više faktora, pre svega od dostupnosti drvne sirovine, proizvodnje, nivoa zaliha, kretanja tražnje i mogućnosti dopune domaćeg tržišta iz uvoza - odgovara Vera Ražnatović.

Privreda je pokrenula i inicijativu da se razmotri uključivanje drvnog peleta u sistem robnih rezervi.

- Očekujemo da će država, zajedno sa svim učesnicima na tržištu, JP za gazdovanje šumama, proizvođačima, uvoznicima, trgovcima, nastojati da najpre pronađe tržišna i druga održiva rešenja za stabilizaciju snabdevanja, kao što je to činjeno i u prethodnim periodima, pre pribegavanja eventualnim administrativnim merama - objasnila je.

Neki proizvođači već nemaju zalihe

Prema saznanjima PKS, deo proizvođača nema zalihe peleta klase A2, dok pojedini maloprodajni objekti prijavljuju poteškoće u nabavci i formiraju liste čekanja.

- Ovaj podatak ukazuje na ograničenu raspoloživost gotovog proizvoda kod dela proizvođača i na mogućnost da se tekuća proizvodnja u značajnoj meri oslanja na kontinuirani priliv sirovine jer su pojedini proizvođači ograničeni isporukom sirovine.

Od čega se sastoji cena peleta?

Najveći deo proizvodnih troškova čini drvna sirovina, oko 50 odsto. Električna energija učestvuje sa oko 10-15 odsto, dok radna snaga takođe čini približno 10-15 odsto, u zavisnosti od načina proizvodnje.

Ostatak čine ambalaža, gorivo, održavanje, transport, skladištenje, logistika i drugi troškovi.

Drvna sirovina predstavlјa najznačajniju stavku u strukturi proizvodne cene i okvirno čini oko 50 % ukupnih proizvodnih troškova. Zbog toga kretanje njene cene i dostupnosti sirovine ima najdirektniji uticaj na cenu peleta.

Na konačnu cenu utiču i uslovi nabavke, količina proizvodnje, udaljenost pogona od sirovine i tržišta, transport i način prodaje.

- Zato je važno naglasiti da ne postoji jedna jedinstvena cena peleta koju primenjuju svi proizvođači i prodavci. Svaki privredni subjekt formira svoju cenu u skladu sa sopstvenim troškovima, uslovima nabavke i prodaje i tržišnim okolnostima. Zbog toga ista klasa peleta može imati različitu cenu kod različitih proizvođača ili na različitim prodajnim mestima - objašnjava Ražnatović.

Maloprodajna cena zato nije samo trošak proizvodnje, već uključuje transport, skladištenje, distribuciju, trgovinu i poreze. Zbog svega toga teško je precizno prognozirati cenu peleta tokom predstojeće grejne sezone.