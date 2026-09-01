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Dok većina ljudi želi da što pre ukloni pseći izmet iz svog dvorišta, 39-godišnji građevinski radnik iz Derbišira u njemu je pronašao neočekivanu poslovnu priliku.

Kajl Njubi, otac četvoro dece iz Engleske, pokrenuo je posao čišćenja psećeg izmeta koji mu, prema njegovim procenama, danas donosi više novca nego celodnevna smena na gradilištu.

Njegova priča počela je gotovo slučajno, pregledanjem društvenih mreža, a neobična usluga ubrzo je pronašla svoje klijente.

Sve je počelo jednim videom na Instagramu

Britanac Newby pokrenuo je u martu ove godine posao pod nazivom "Pet Poo Pick“. Ideja mu je pala na pamet dok je tokom pauze na poslu pregledao Instagram i naišao na sadržaje o ljudima u Sjedinjenim Američkim Državama koji zarađuju pružajući uslugu čišćenja psećeg izmeta.

"Gledao sam Instagram i video koliko je skupljanje psećeg izmeta popularno u SAD. To je zaista veliki posao u Americi, pa smo pomislili da bismo mogli da pokušamo da ga prenesemo u Istočni Midlends“, rekao je Newby za South West News Service.

U to vreme u Velikoj Britaniji primetio je tek nekoliko ljudi koji su nudili sličnu uslugu. Odlučio je da pokuša, objavio oglas na Fejsbuku i ostavio ga neko vreme da vidi kakva će biti reakcija.

Nije dugo čekao na odgovor tržišta.

"Kupci su samo počeli da dolaze“

Newby priznaje da ga je interesovanje potencijalnih klijenata iznenadilo.

"Bili smo zapanjeni, kupci su samo počeli da dolaze“, rekao je.

Danas ima 35 stalnih klijenata, a raspored mu je gotovo potpuno popunjen. Sredom obiđe 15 mušterija, dok ih subotom ima još 20.

Prvi dolazak naplaćuje 40 dolara, dok redovno nedeljno čišćenje košta 20 dolara. Prema njegovoj računici, posao mu donosi oko 2.680 dolara nedeljno, odnosno gotovo 60 dolara po satu.

Na godišnjem nivou, tvrdi, to bi značilo više od 32.000 dolara, odnosno oko 27.000 evra prihoda.

Newby ne krije da posao nije naročito glamurozan. Ipak, smatra da je finansijski privlačniji od njegovog uobičajenog posla u građevini. Kaže da mu čišćenje psećeg izmeta donosi više novca nego desetosatni radni dan na gradilištu.

U jednom dvorištu može biti i 14 gomila izmeta

Iako sam posao zvuči jednostavno, Newby kaže da zahteva određenu preciznost i organizaciju.

"Kada razmislite o tome, po jednom dvorištu skupljate oko 14 gomila izmeta“, objasnio je.

Za posao koristi lopatu i vreću, a čišćenje jednog dvorišta traje između 10 i 15 minuta.

Nakon što ukloni pseći izmet, prostor dezinfikuje kako bi uklonio preostale tragove i dvorište ostalo higijenski čisto.

Newby navodi da dnevno može da provede oko četiri sata u vožnji i gotovo tri sata u samom skupljanju izmeta. Zbog posla je nekada prelazio i do 80 kilometara dnevno.

Kritičari ga nazivaju lenjim, ali on ima drugačije objašnjenje

Neobična priroda njegovog posla očekivano je izazvala i negativne komentare na društvenim mrežama. Neki su ga kritikovali tvrdeći da su ljudi postali previše lenji da bi sami čistili za svojim psima.

Newby, međutim, smatra da takve kritike zanemaruju stvarne razloge zbog kojih njegovi klijenti traže pomoć.

"Više od polovine mojih klijenata je prestaro ili fizički nemoćno da bi to mogli sami da rade“, rekao je.

"Mnogi koriste štake i teško im je da se saginju i skupljaju izmet. Ovo radimo kako bismo im pomogli“, objasnio je.

Kritičarima, kaže, često postavlja jednostavno pitanje: ako neko, na primer, ima majku sa invaliditetom koja ne može sama da čisti za svojim psom, zar njegova usluga toj osobi ne bi bila od velike pomoći?

Ne čisti samo pseći izmet

Posao se vremenom proširio i na druge poslove na otvorenom. Newby klijentima nudi i košenje travnjaka kada oni to zbog fizičkih razloga ili drugih okolnosti ne mogu sami da urade.

Jedan od njegovih klijenata je 48-godišnji Peter Fisk, koji uslugu "Pet Poo Pick“ koristi od decembra, nakon što je slomio nogu.

"S obzirom na stanje moje noge, koristiću ga najmanje do kraja godine“, rekao je Fisk.

Zadovoljan je načinom na koji Newby obavlja posao.

"Videti ga kako sve očisti nakon toga i uradi posao kako treba samo dokazuje da pruža sjajnu uslugu“, rekao je.

Neobičan posao mogao bi da postane njegova glavna karijera.

Newby ovaj posao zasad još uvek smatra dodatnim izvorom prihoda. Trenutno radi oko 12 sati nedeljno, raspoređenih u različitim delovima dana.

Ipak, planovi su mu ambiciozniji. Smatra da se posao postepeno razvija i nada se da bi čišćenje psećeg izmeta jednog dana moglo da postane njegovo glavno zanimanje.

1/5 Vidi galeriju Britanac Kajl Njubi pokrenuo je posao nakon što je na Instagramu video da se u Americi dobro zarađuje od skupljanja psećeg izmeta. Foto: Youtube Printscreen

"Za sada je to sporedni posao, ali sve se polako slaže“, rekao je.

Tako je ono što je u početku izgledalo kao neobična ideja inspirisana američkim društvenim mrežama za ovog Britanca postalo konkretan izvor prihoda.