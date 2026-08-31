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Na tržištu nekretnina pojavila se kuća za prodaju u Bikić Dolu, selu na obroncima Fruške gore, u opštini Šid. Nekretnina se prodaje za 27.000 evra, a nalazi se na velikom placu površine 10,5 ari.

Kuća ima 71 kvadratni metar, građena je od čvrstog materijala i poseduje potkrovlje. Prema oglasu, u nekretninu je potrebno dodatno ulaganje, a jedan od važnih poslova za budućeg vlasnika jeste priključenje na električnu mrežu.

Objekat već ima gradsku vodu, a na placu se nalazi i bunar.

Posebnu vrednost nekretnini daje lokacija. Kuća se nalazi na mirnom mestu, okružena prirodom, dok se iz dvorišta pruža pogled prema obroncima Fruške gore. Bikić Do se nalazi na južnim padinama Fruške gore, u opštini Šid.

Plac od 10,5 ari budućem vlasniku ostavlja dovoljno prostora za uređenje velikog dvorišta, bašte ili dodatnih sadržaja, dok sama kuća sa potkrovljem može biti zanimljiva kako za život, tako i za vikendicu.

Tražena cena za ovu nekretninu iznosi 27.000 evra.