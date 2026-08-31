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Dug za struju prethodnog vlasnika ne prelazi automatski na kupca nekretnine. Važeći propisi izričito određuju ko plaća raniju potrošnju, kako se zaključuje novi ugovor i u kom roku mora da bude očitano brojilo.

Kupac zato ne mora da izmiri tuđi račun kako bi zaključio ugovor o snabdevanju električnom energijom. Ipak, odmah nakon kupovine treba da prijavi promenu korisnika i dostavi dokaz da je stekao pravo svojine.

Dug za struju prethodnog vlasnika ne sme biti prepreka novom ugovoru

Odnose između vlasnika, snabdevača i operatora distributivnog sistema uređuju Zakon o energetici i Uredba o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom. Važeći prečišćeni tekst Uredbe obuhvata i izmene objavljene u „Službenom glasniku RS” broj 48/2026.

Član 47 Uredbe propisuje da prethodni vlasnik mora da plati obaveze nastale do dana otkaza njegovog ugovora o snabdevanju i pristupu sistemu.

Isti član sadrži najvažniju zaštitu kupca: neizmirene obaveze prethodnog vlasnika ne mogu biti smetnja da novi vlasnik zaključi ugovor o snabdevanju i ugovor o pristupu sistemu.

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Foto: Shutterstock

 To znači da dug za struju prethodnog vlasnika ostaje njegova obaveza. Promenom vlasništva kupac ne postaje dužnik za električnu energiju koju nije potrošio.

Prodavac ima osam dana da otkaže svoj ugovor

Prethodni vlasnik dužan je da u roku od osam dana od promene vlasništva pisanim putem dostavi snabdevaču otkaz ugovora za odgovarajuće mesto primopredaje. Uz otkaz se prilaže isprava kojom se dokazuje promena prava svojine.

Snabdevač zatim ima rok od dva dana da o otkazu obavesti operatora distributivnog sistema i dostavi mu odgovarajuću ispravu.

Ako prodavac nije izmirio obaveze, snabdevač naplatu nastavlja od njega. Dug za struju prethodnog vlasnika ne može biti prebačen kupcu samo zato što je kupio stan na kojem se nalazi isto merno mesto.

Koja dokumenta novi vlasnik dostavlja EPS-u

Za domaćinstva koja koriste garantovano snabdevanje, Elektroprivreda Srbije navodi da su za promenu korisnika potrebni:

  • zahtev za zaključenje ugovora o potpunom snabdevanju
  • identifikacioni dokument (lična karta)
  • dokaz o pravnom osnovu sticanja nekretnine, poput kupoprodajnog ugovora
  • rešenje iz katastra ili list nepokretnosti
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Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

 Zahtev sa dokumentacijom može se podneti elektronski, lično na šalteru EPS-a ili pisanim putem. EPS nakon zaključenja ugovora obaveštava Elektrodistribuciju Srbije, koja upravlja distributivnim sistemom i mernim mestom.

Kupac, dakle, podnosi dokumentaciju kojom dokazuje vlasništvo. Potvrda da je prodavac platio dug za struju prethodnog vlasnika nije navedena među dokumentima potrebnim za promenu korisnika.

Biznis Kurir/Nekretnine.rs

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