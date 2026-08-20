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Neprimetni kućni uređaji mogu značajno da utiču na mesečne račune za struju, a jedan od najvećih "tihih potrošača“ u mnogim domovima nalazi se upravo u kuhinji. Prema upozorenjima stručnjaka za energetiku, mikrotalasna pećnica troši energiju 24 sata dnevno, čak i kada se uopšte ne koristi za pripremu ili podgrevanje hrane.

Glavni razlog za ovu neprekidnu potrošnju su elektronski sklopovi i digitalni displeji koji su stalno aktivni i prikazuju vreme ili status uređaja. Ova pojava, poznata kao fantomska potrošnja ili "vampirska energija“, prisutna je kod većine modernih kućnih aparata. Iako pojedinačno troše relativno malu količinu energije u režimu pripravnosti, ukupna potrošnja na nivou domaćinstva nije zanemarljiva.

Energetski stručnjak Korej Gilgan, vlasnik kompanije Oregon Generators, ističe da problem nastaje kada se sabere potrošnja svih uređaja priključenih na električnu mrežu. Mikrotalasna pećnica koja u režimu pripravnosti troši oko četiri vata deluje bezazleno, ali kada se tome dodaju televizori, punjači, aparati za kafu i kablovski prijemnici, ukupna potrošnja može postati značajna.

Stariji modeli i složeniji displeji troše znatno više

Potrošnja zavisi i od starosti i funkcionalnosti samog uređaja. Stariji modeli mikrotalasnih pećnica, proizvedeni tokom 1990-ih i početkom 2000-ih godina, u režimu pripravnosti mogu da troše između šest i deset vati. Noviji modeli troše manje, uglavnom između tri i četiri vata, ali i dalje neprekidno uzimaju električnu energiju iz mreže.

Mikrotalasna je skriveni kradljivac struje Foto: Shutterstock

Posebno mogu da budu veliki potrošači ugradni modeli iznad šporeta sa ugrađenim ventilatorima, kao i kombinovane pećnice sa konvekcijom. Takvi uređaji imaju više aktivnih sistema i složenije displeje, zbog čega troše više energije čak i kada se ne koriste. Stručnjaci napominju da novija tehnologija smanjuje gubitke, ali ih ne uklanja u potpunosti.

Godišnji trošak koji nastaje zbog fantomske potrošnje u prosečnom domaćinstvu, koje obično ima od 20 do 40 uređaja u režimu pripravnosti, može da dostigne nekoliko desetina evra. To je energija koja se troši praktično uzalud, slično kao kada bi nekoliko sijalica u domu neprekidno bilo uključeno danju i noću.

Jednostavna rešenja mogu da smanje račun

Smanjenje ovih nepotrebnih troškova ne zahteva angažovanje električara niti kupovinu novih uređaja. Stručnjaci preporučuju korišćenje produžnih kablova sa prekidačem, na koje može da se priključi više kuhinjskih ili elektronskih uređaja.

Isključivanjem prekidača pre odlaska na spavanje ili izlaska iz kuće, napajanje svih priključenih uređaja prekida se jednim potezom.

Za dodatnu praktičnost postoje i pametne utičnice i pametne produžne letve, koje mogu da se programiraju tako da automatski isključuju napajanje prema unapred određenom rasporedu. Na taj način fantomska potrošnja može u potpunosti da se ukloni tokom noći ili dok nema nikoga kod kuće.

Prilikom korišćenja produžnih kablova i letvi ipak treba voditi računa o bezbednosti i dozvoljenom opterećenju kako bi se izbegao rizik od preopterećenja i požara.