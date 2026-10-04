Gradi se osam kružnih tokova od Pupinovog mosta ka Novom Beogradu: Radovi vredni 44,7 miliona evra
- Beograd je raspisao javnu nabavku od 5,248 milijardi dinara za izgradnju saobraćajnice T6 od Vojvođanske do Autoputa i prateću dokumentaciju.
- Projektom je predviđena i rekonstrukcija, odnosno izgradnja osam kružnih tokova duž trase, među njima i onog posle Pupinovog mosta.
- T6 treba da poveže Novi Beograd i Surčin sa Severnom tangetom, a prijave za posao primaju se do 5. novembra.
Grad Beograd raspisao je javnu nabavku vrednu 5,248 milijardi dinara, odnosno oko 44,7 mil EUR za izgradnju saobraćajnice T6 od Vojvođanske do Autoputa, kao i rekonstrukciju i izgradnju osam kružnih raskrsnica duž trase, pokazuje konkursna dokumentacija. Posao obuhvata i izradu tehničke dokumentacije i tehničku kontrolu.
Planirano je da se izgradi nedostajući deo T6 od Vojvođanske do raskrsnice sa Ulicom Marka Čelebonovića (2a-2a), čime bi se formirala magistralna saobraćajnica T6 u celoj planiranoj dužini. Prema dokumentaciji, T6 treba da poveže autoputsku deonicu Novi Beograd–Surčin, kao nastavak auto-puta E763 Beograd–Požega, sa Severnom tangetom.
U okviru projekta predviđena je izgradnja i rekonstrukcija više kružnih tokova. Jedan od njih biće građen odmah posle Pupinovog mosta, a onda naredni na ukrštaju sa Ugrinovačkom, sa autoputem za Novi Sad, sa Ulicom Milana Rešetara, sa Megarskom, sa Marka Čelebonovića, sa Surčinskom i na kraju sa Vojvođanskom.
Kako je ranije najavio gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić to će biti "svojevrsni novi unutrašni magistralni poluprsten".
Nabavku sprovodi Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, a rok za podnošenje prijava je 5. novembar.
Biznis Kurir/eKapija