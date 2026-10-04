Slušaj vest

Grad Beograd raspisao je javnu nabavku vrednu 5,248 milijardi dinara, odnosno oko 44,7 mil EUR za izgradnju saobraćajnice T6 od Vojvođanske do Autoputa, kao i rekonstrukciju i izgradnju osam kružnih raskrsnica duž trase, pokazuje konkursna dokumentacija. Posao obuhvata i izradu tehničke dokumentacije i tehničku kontrolu.

Planirano je da se izgradi nedostajući deo T6 od Vojvođanske do raskrsnice sa Ulicom Marka Čelebonovića (2a-2a), čime bi se formirala magistralna saobraćajnica T6 u celoj planiranoj dužini. Prema dokumentaciji, T6 treba da poveže autoputsku deonicu Novi Beograd–Surčin, kao nastavak auto-puta E763 Beograd–Požega, sa Severnom tangetom.

U okviru projekta predviđena je izgradnja i rekonstrukcija više kružnih tokova. Jedan od njih biće građen odmah posle Pupinovog mosta, a onda naredni na ukrštaju sa Ugrinovačkom, sa autoputem za Novi Sad, sa Ulicom Milana Rešetara, sa Megarskom, sa Marka Čelebonovića, sa Surčinskom i na kraju sa Vojvođanskom.

Pupinov most kružni tokovi
Pupinov most kružni tokovi Foto: Beograd.rs

Kako je ranije najavio gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić to će biti "svojevrsni novi unutrašni magistralni poluprsten".

Nabavku sprovodi Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, a rok za podnošenje prijava je 5. novembar.

Biznis Kurir/eKapija

Ne propustiteInfoBizGradi se nova žila kucavica Šumadije: Putevi koji će zauvek promeniti lice Srbije i život njenih građana
vožd karađorđe.jpg
InfoBizOvako se nadoknađuje zaostatak od sedam decenija: Tamo gde nismo mogli ni peške, danas jurimo 100 na sat - Za 13 godina završeno više puteva nego od 1945! FOTO
Aleksandar Vučić
InfoBizSve spremno za megaprojekat, Đedović Handanović potvrdila: Odobren kredit Svetske banke od 175 miliona evra za prvu fazu gasne infrastrukture kroz Srbiju
Dubravka Đedović Handanović
InfoBizPotpisan ugovor za izradu dokumentacije za RHE Đerdap 3: Korak ka najvećoj prirodnoj bateriji u Evropi
Đerdap 3