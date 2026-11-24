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Za osnovno osvežavanje stana od 50 kvadrata treba izdvojiti između 3.000 i 7.000 evra, dok kompletna adaptacija sa standardnom opremom može da košta od 20.000 do 30.000 evra. Konačan račun zavisi od stanja stana, obima radova i izbora materijala, a među najvećim stavkama su kupatilo, kuhinja i zamena instalacija.

Ako se radovi uglavnom svode na krečenje, zamenu podova i manje popravke, okvirni budžet je od 3.000 do 7.000 evra.

Delimična adaptacija, koja obuhvata renoviranje pojedinih prostorija, zamenu dela instalacija ili nabavku nameštaja, može da košta od 8.000 do 15.000 evra.

Za kompletnu adaptaciju treba računati na 20.000 do 30.000 evra uz standardan nivo opreme. Trošak može da premaši tu procenu ako se menjaju sve instalacije i stolarija, kupuje nov nameštaj ili biraju skuplji materijali.

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Kupatilo od pet kvadrata može da košta više od 5.000 evra

Prema okvirnim cenovnicima za 2026. godinu, kompletno renoviranje kupatila od četiri do pet kvadrata sa osnovnim materijalom košta od 2.400 do 5.300 evra. U račun ulaze demontaža stare opreme, radovi na instalacijama, hidroizolacija, postavljanje pločica i montaža sanitarija. Na konačnu cenu utiče i izbor tuš kabine, slavina i ostale opreme.

Kuhinja po meri okvirno košta od 400 do 1.800 evra po dužnom metru. Za kuhinju dugu tri metra to znači od 1.200 do 5.400 evra. Frižider, rerna, mašina za sudove i drugi uređaji mogu biti dodatni trošak, u zavisnosti od toga šta ponuda uključuje.

Krečenje se računa po površini zidova i plafona

Belo krečenje u dva sloja sa radom i materijalom okvirno košta od dva do pet evra po kvadratu, a gletovanje od dva do šest evra. Skidanje stare boje može da doda još dva do pet evra po kvadratu. Za nabavku i postavljanje laminata treba računati od 15 do 30 evra po kvadratu.

Pri poređenju ponuda za krečenje treba proveriti površinu koja se obračunava. U cenu ulazi ukupna površina zidova i plafona, pa se ponuda za stan od 50 kvadrata ne dobija množenjem cene krečenja sa 50.

Foto: Lopolo/Shutterstock

Koliku rezervu ostaviti za nepredviđene radove

Odvoz šuta, transport materijala, ravnanje podova i sanacija vlage mogu da povećaju račun. U starijim stanovima dodatni trošak može da bude i zamena dotrajalih kablova, utičnica ili razvodne table, pa stanje instalacija vredi proveriti pre završnih radova.

Za nepredviđene troškove dobro je ostaviti rezervu od 10 do 15 odsto. Ako je planirani budžet 20.000 evra, to znači još 2.000 do 3.000 evra sa strane.