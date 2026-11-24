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Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove oglasio je rani javni uvid za potrebe izrade Plana detaljne regulacije za rekonstrukciju drumsko železničkog mosta preko Dunava (Pančevačkog mosta) na državnom putu IB reda broj 47.

Ovim planom obuhvaćen je deo teritorije opštine Palilula, odnosno prostor, od desne obale Dunava do Poenkareove ulice sa ukrštajima sa ulicama Dunavska i Vuka Vrčevića, sa vezama saobraćajnica i infrastrukture do postojeće odnosno planirane mreže. Površina obuhvaćena planom iznosi oko 13.6 ha.

- Plansko područje obuhvata deo saobraćajne petlje Pančevačkog mosta na desnoj obali Dunava. Području se pristupa preko Bulevara despota Stefana preko pristupnih rampi koje dalje nastavljaju ka Pančevačkom mostu koji je glavna saobraćajna veza opštine Palilula sa leve i desne strane reke Dunav, odnosno šumadijskog dela Beograda sa banatskim delom. U delu obuhvata nalazi se železnica i u malom delu saobraćajna površina. Neposredno uz saobraćajnu petlju neplanski su nastale površine za privredne zone kao i delom površine za individualno stanovanje, a u većem delu obuhvata je neizgrađeno zemljište - navodi se u dokumentu.

Cilj izrade plana je, dodaje se, definisanje novog saobraćajnog pristupa Pančevačkom mostu sa desne strane Dunava, podizanje kvaliteta putne i železničke infrastrukture u cilju povećanja nivoa bezbednosti saobraćaja, kao i ostvarivanje bržeg i boljeg odvijanja putničkog, železničkog, teretnog i robnog saobraćaja na Pančevačkom mostu.

Saobraćajno rešenje ulice Nova dunavska je planirano tako da se sa zapadne strane, nadoveže na profil Dunavske, koja je definisana Planom detaljne regulacije dela područja Ade Huje (ZONA A). Planiraju se dve trake po smeru sa razdelnim ostrvom po sredini i obostranim trotoarima.

Foto: Petar Aleksic/Kurir

Da bi se obezbedio nesmetan prolaz kroz otvore postojećeg železničkog vijadukta, kolovozne trake se razdvajaju na Nova dunavska – leva i Nova Dunavska – desna. Nakon prolaska ispod železničkog vijadukta planira se ponovo spajanje kolovoznih traka i takvo vođenje se nastavlja u kontinuitetu u profilu Ulice Nove dunavske, istom profilu kao i pre razdvajanja. Ukrštanje Ulice Nova dunavska i Pančevačkog mosta će se rešiti kao denivelisana raskrsnica oblika truba funkcionalnog nivoa tipa B, na tri građevinska nivoa. Denivelisana raskrsnica sadržaće tri rampe, jednu indirektnu i tri direktne rampe.

Tačna širina saobraćajnica i rampi kao elementi poprečnih profila istih unutar granice plana, biće definisani u toku izrade nacrta, nakon dobijanja ažurnih geodetskih podloga, i uslova imaoca javnih ovlašćenja.

Veza između Nove dunavske ulice, iz pravca Višnjice, i Pančevačkog mosta, u pravcu kretanja ka Pančevu je planirana preko devijacije Vuka Vrčevića i Rampe 2, uz mogućnost nastavka kretanja ka Vilinim vodama, odnosno centru grada. Rampa 3 je planirana kao veza za vozila koja dolaze iz centra grada i idu ka Pančevu. Rampa 1 planirana je kao veza za vozila koja dolaze iz smera Pančeva i idu ka centru grada. Drugo isključenje iz smera Pančeva je planirano preko Rampe koja bi vodila ka planiranoj ulici Viline Vode.

U jugozapadnom delu Plana, južno od rampe Viline Vode, planira se metro stanica Pančevački most.

Kada je reč o drugim sadržajima, deo Linijskog parka obuhvaćen ovim planom nalazi se u zoni saobraćajnog čvorišta koje će u narednom periodu predstavljati jednu od najznačajnijih tačaka ukrštanja javnog prevoza, pešačkog i drumskog saobraćaja. Planirani zeleni koridor, kako se dodaje, formiraće se sa ciljem uspostavljanja kontinuirane veze između Linijskog parka i zelenog prostora Ade Huje.

Ovim Planom definisan je kontinualni pojas minimalne širine 20 m, koji omogućava formiranje struktura zelenila i kontinualnih trasa pešačkih, biciklističkih i trim staza. Zbog neposrednog uticaja intenzivnog drumskog saobraćaja nisu planirani veći punktovi za boravak korisnika, dok je planirano opremanje prostora neophodnom infrastrukturom radi obezbeđivanja minimalnog standarda pristupačnosti, bezbednosti i korišćenja.

Što se tiče dugoročnih planova za ovaj prostor, u dokumentu se ističe da s obzirom na potrebe i mogućnosti širenja tramvajskog saobraćaja od Omladinskog stadiona duž Višnjičke, Diljske i planiranom Novom Dunavskom, predviđen je novi tramvajski depo u zoni Ade Huje uz Pančevački most, dok se u istoj zoni zadržava postojeći autobuski depo "Karaburma". Planirano je da se nova tramvajska linija vodi duž razdelnog ostrva u Višnjičkoj ulici (u međuvremenu eliminisanog za potrebe automobilskih traka - prim. eKapije), a zatim ulicom Diljskom takođe u nezavisnoj tramvajskoj baštici, sve do Nove Dunavske i dalje novom konstrukcijom uz postojeći Pančevački most ka banatskoj strani grada.

Naručilac izrade plana su Putevi Srbije, obrađivač je Urbanistički zavod Beograd, a nosilac izrade je Sekretarijat za urbanizam.