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Studentsku listu, kada zvanično preuzme odgovornost za vođenje države u smislu formiranja vlade, očekuje ozbiljan ekonomski izazov - promena modela razvoja srpske privrede, koja se godinama u velikoj meri oslanjala na strane investicije, državne subvencije i relativno jeftinu radnu snagu.

Upravo bi prelazak sa takvog modela na ekonomiju zasnovanu na domaćoj proizvodnji, znanju, inovacijama i većoj produktivnosti mogao da bude jedan od prvih i najvažnijih ekonomskih zadataka Studentske liste.

Od jeftine radne snage do kvalitetnijih radnih mesta

U svom programu za oblast privrede i finansija studenti su poručili da je model jeftine radne snage potrošen i da Srbija mora da se okrene stvaranju kvalitetnijih radnih mesta i kompanija koje mogu da budu konkurentne na evropskom i svetskom tržištu.

Foto: Damir Darvišagić

To bi podrazumevalo i značajnu promenu načina na koji država troši novac. Studentska lista najavljuje da bi svaki ugovor koji država potpiše bio javan, da bi javna preduzeća vodili stručnjaci birani na osnovu kompetencija, a da bi se državne subvencije usmeravale ka kompanijama koje povećavaju prosečne zarade zaposlenih.

Promene u porezima i osnivanje Razvojne banke Srbije

Posebno važan deo programa odnosi se na poresku politiku. Predviđeno je manje oporezivanje rada i nižih primanja, uz veće opterećenje velike imovine, kao i povećanje neoporezivog dela zarade sa 23 na 35 odsto prosečne plate.

Jedna od ambicioznijih ideja jeste i formiranje Razvojne banke Srbije, koja bi nastala transformacijom Fonda za razvoj i Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza. Njena uloga bila bi da olakša finansiranje domaćih preduzeća, investicija i projekata koji mogu da doprinesu dugoročnom privrednom rastu.

Foto: Nemanja Nikolić

Nedovoljna ulaganja u istraživanje i razvoj

Ipak, najveći izazov neće biti samo donošenje novih zakona, već njihova primena i obezbeđivanje novca za najavljene promene.

Na to ukazuju i ekonomski stručnjaci. Analiza objavljena na Euronewsu ukazuje da Srbija i dalje ima problem nedovoljnih ulaganja privatnog sektora u istraživanje i razvoj. Prema podacima navedenim u toj analizi, Srbija je 2024. godine za istraživanje i razvoj izdvajala 0,94 odsto BDP-a, dok je prosek Evropske unije iznosio 2,2 odsto.

To pokazuje koliko će biti teško ostvariti najavljeni prelazak na ekonomiju znanja. Za takvu promenu nisu dovoljni samo podsticaji i osnivanje novih institucija, već su potrebni stabilni uslovi poslovanja, veća ulaganja u obrazovanje i nauku, kao i snažnija veza između univerziteta i privrede.

Prvi veliki test Studentske liste će, smatraju stručnjaci, biti da pokaže kako planirane promene mogu da se sprovedu u praksi, koliko će koštati i kakve će konkretne koristi od njih imati građani i domaće kompanije.