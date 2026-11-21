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Koliko može da zaradi vozač kamiona u Velikoj Britaniji pokazao je Ešli Hejl, koji na svom Jutjub kanalu redovno objavljuje snimke sa putovanja i govori o svakodnevici u ovoj profesiji. U jednom od videa otkrio je detalje svoje zarade na prethodnom radnom mestu, a iznos je privukao veliku pažnju korisnika društvenih mreža.

Hejl je odlučio da odgovori na pitanje jednog pratioca, koji je napisao da ljude zanima kolika plata može da se očekuje u ovoj industriji. Kako ne bi otkrivao podatke o sadašnjem poslodavcu, prikazao je platni list sa prethodnog posla, iz firme koja više ne postoji.

Koliko zarađuje vozač kamiona?

Prema podacima koje je pokazao, Hejl je na prethodnom poslu mogao da zaradi oko 52.000 funti godišnje, odnosno približno 61.360 evra. Reč je o poslu vozača koji nema unapred određenu rutu ili stalnu bazu, već često provodi dane na putu i spava u kabini kamiona.

Za 45 radnih sati nedeljno osnovna zarada iznosila je 625 funti, što je oko 738 evra. Na godišnjem nivou, to bi bilo približno 32.500 funti, odnosno oko 38.350 evra.

Foto: Printskrin

Međutim, osnovna plata nije bila jedini izvor prihoda. Dodatni novac donosili su prekovremeni rad, noćne vožnje, bonusi i naknade za noćenje.

Prekovremeni rad i dodaci povećavali zaradu

Hejl je objasnio da su mu prekovremeni sati bili plaćani dvostruko više od redovne satnice, što mu je donosilo dodatnih 261 funtu nedeljno, odnosno oko 308 evra.

Za rad u nepovoljnim terminima, poput noćnih smena, dobijao je dodatak od tri funte, dok je ispunjavanje radnih ciljeva donosilo bonus od 40 funti. Pored toga, imao je i naknadu za noćenje od oko 100 funti, namenjenu pokrivanju troškova hrane i smeštaja.

Kada se svi ovi iznosi saberu, njegova nedeljna zarada dostizala je približno 1.000 funti, odnosno oko 1.180 evra. Na godišnjem nivou, to je iznosilo nešto manje od 53.000 funti, odnosno približno 62.500 evra.

Gledaoci pozitivno reagovali na njegovu objavu

Hejlovo objašnjenje izazvalo je brojne reakcije na internetu. Pojedini korisnici pohvalili su njegovu otvorenost, dok su drugi priznali da su nakon prikazanih podataka počeli ozbiljnije da razmišljaju o poslu vozača kamiona.

- Vozači kamiona su dobri ljudi i zaslužuju da budu dobro plaćeni - napisao je jedan korisnik.

Drugi je naveo da razmišlja o promeni karijere i da planira da naredne godine položi vozački ispit, dok je treći pohvalio Hejlov rad i istakao značaj bonusa za učinak.

Njegov snimak tako je otvorio pitanje zarada u transportnoj industriji, ali i pokazao koliko dodaci i prekovremeni rad mogu da utiču na konačan iznos koji vozač kamiona dobija.

Kurir.rs