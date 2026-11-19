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Da li se više isplati benzinac ili dizelaš? Odgovor na to pitanje zavisi pre svega od godišnje kilometraže i stila vožnje. Ali, u nakraćem: benzinac se više isplati za gradsku vožnju i kraće relacije, dok je dizelaš isplativiji ako godišnje prelazite više od 15.000 do 20.000 kilometara na otvorenom putu.

Benzinci su u startu uglavnom jeftiniji od dizelaša iste klase i godišta, često za hiljadu do 3.000 evra. Ta razlika u ceni se teško nadoknađuje kroz gorivo ako ne vozite mnogo.

Dizel motori troše od 15 do 25 odsto manje goriva u odnosu na benzince slične snage. Iako je dizel na pumpama u Srbiji skuplji od benzina, manja potrošnja donosi uštedu na dužim relacijama.

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Kada je reč o troškovima održavanja, mali i veliki servisi su približno slični, ali su vanredni kvarovi kod modernih dizelaša znatno skuplji. Delovi poput DPF filtera, EGR ventila, plivajućeg zamajca i dizni mogu koštati od nekoliko stotina do hiljadu i više evra.

Kratke gradske relacije ne prijaju dizelašima jer motor ne stiže da postigne radnu temperaturu, što brzo začepljuje DPF filter. Benzinci se brže greju i mnogo bolje podnose česta paljenja, gašenja i stani-kreni vožnju.

Ako automobil koristite uglavnom za odlazak na posao po gradu, kraće vikend izlete i prelazite do 12.000 kilometara godišnje, benzinac je sigurniji i ekonomičniji izbor. Ukoliko često putujete van grada, vozite po auto-putu ili prelazite preko 20.000 kilometara godišnje, dizelaš će vam se brže isplatiti kroz nižu potrošnju.