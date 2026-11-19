Šta se više isplati benzinac ili dizelaš: Jedna granica u kilometraži pravi veliku razliku
- Benzinac je isplativiji za gradsku vožnju i kraće relacije, dok se dizelaš više isplati tek kada godišnje prelazite više od 15.000 do 20.000 kilometara
- Benzinci su u startu jeftiniji za 1.000 do 3.000 evra, a dizel troši 15 do 25 odsto manje goriva, pa se razlika lakše vraća na dužim putovanjima
Da li se više isplati benzinac ili dizelaš? Odgovor na to pitanje zavisi pre svega od godišnje kilometraže i stila vožnje. Ali, u nakraćem: benzinac se više isplati za gradsku vožnju i kraće relacije, dok je dizelaš isplativiji ako godišnje prelazite više od 15.000 do 20.000 kilometara na otvorenom putu.
Benzinci su u startu uglavnom jeftiniji od dizelaša iste klase i godišta, često za hiljadu do 3.000 evra. Ta razlika u ceni se teško nadoknađuje kroz gorivo ako ne vozite mnogo.
Dizel motori troše od 15 do 25 odsto manje goriva u odnosu na benzince slične snage. Iako je dizel na pumpama u Srbiji skuplji od benzina, manja potrošnja donosi uštedu na dužim relacijama.
Kada je reč o troškovima održavanja, mali i veliki servisi su približno slični, ali su vanredni kvarovi kod modernih dizelaša znatno skuplji. Delovi poput DPF filtera, EGR ventila, plivajućeg zamajca i dizni mogu koštati od nekoliko stotina do hiljadu i više evra.
Kratke gradske relacije ne prijaju dizelašima jer motor ne stiže da postigne radnu temperaturu, što brzo začepljuje DPF filter. Benzinci se brže greju i mnogo bolje podnose česta paljenja, gašenja i stani-kreni vožnju.
Ako automobil koristite uglavnom za odlazak na posao po gradu, kraće vikend izlete i prelazite do 12.000 kilometara godišnje, benzinac je sigurniji i ekonomičniji izbor. Ukoliko često putujete van grada, vozite po auto-putu ili prelazite preko 20.000 kilometara godišnje, dizelaš će vam se brže isplatiti kroz nižu potrošnju.
Biznis Kurir/Politika magazin