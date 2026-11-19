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Američka kompanija Uber i kineska firma Momenta pokrenuli su danas pilot-projekat autonomnih taksija u Minhenu, čime se nemački grad postepeno pretvara u jedno od glavnih evropskih područja za testiranje prevoza bez vozača.

Vozila za test vožnju već su počela da saobraćaju na severu grada, a zainteresovani putnici već mogu da se prijave putem Uberove aplikacije, prenosi Viršaftsvohe.

Gde se testiraju autonomni taksiji?

U početnoj fazi testiranje će se odvijati u delovima Minhena oko Olimpijskog parka, a ulazak i izlazak putnika za sada su mogući samo na unapred određenim stajalištima.

Vožnje će u početku biti besplatne, a u svakom vozilu nalaziti će se obučeni bezbednosni pratilac koji može da interveniše u vanrednim situacijama, ali ne upravlja automobilom tokom redovne vožnje.

Foto: Shutterstock

Kako funkcioniše tehnologija kineske kompanije?

Tehnologija kineske kompanije Momenta u Uberovim robotaksijima oslanja se na kombinaciju kamera, radarskih i lidarskih senzora, koji pomoću laserskih zraka trodimenzionalno mapiraju okolinu vozila.

Momenta navodi da njena softverska rešenja za pomoć vozačima već koriste proizvođači u više od 1,4 miliona serijskih automobila, među kojima su Mercedes-Benc, Be-Em-Ve (BMW), Audi i Folksvagen, a podaci iz njihove svakodnevne vožnje koriste se i za unapređenje softvera autonomnih vozila.

Gde već saobraćaju robotaksiji bez vozača?

Dok se u Nemačkoj robotaksiji još testiraju uz prisustvo bezbednosnog pratioca, u pojedinim gradovima Sjedinjenih Američkih Država i Kine već postoje komercijalne usluge prevoza bez vozača.

Firma Vejmo posluje u San Francisku, Feniksu, Los Anđelesu i Ostinu, dok kineske kompanije Baidu, Poni (Pony.ai) i Vi rajd (WeRide) nude autonomne vožnje u više velikih kineskih gradova.

Robotaksiji su prisutni i u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a u Zagrebu je startap Vern (Verne) ove godine počeo da nudi prve vožnje preko Uberove platforme.