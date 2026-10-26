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Savremeni automobili nude visok nivo udobnosti i brojne bezbednosne sisteme, ali upravo zbog njih vozači ponekad mogu da steknu lažan osećaj sigurnosti. Ovaj fenomen poznat je kao Pelcmanov efekat i opisuje tendenciju ljudi da preuzimaju veći rizik kada veruju da su bolje zaštićeni.

Lažni osećaj sigurnosti

Koncept je formulisan tokom sedamdesetih godina prošlog veka. Iako nije univerzalno prihvaćen kao objašnjenje svih promena u ponašanju, i dalje je važan za razumevanje načina na koji ljudi reaguju na bezbednosne tehnologije.

Danas brzina od 130 km/h u velikom SUV-u može da deluje sasvim uobičajeno. Kabina je tiha, automobil stabilan, a elektronski sistemi pomažu vozaču da održi pravac i reaguje na potencijalne opasnosti. Zbog toga vozač ponekad može da potceni stvarnu brzinu i posledice eventualne greške.

Međutim, zakoni fizike nisu se promenili. Pri velikim brzinama zaustavni put je duži, a posledice sudara mogu biti ozbiljne bez obzira na broj ugrađenih bezbednosnih sistema.

Tehnologija ne može da zameni pažnju za volanom

Automatsko kočenje, sistemi za održavanje vozila u saobraćajnoj traci, adaptivni tempomat i prepoznavanje pešaka mogu značajno da doprinesu bezbednosti. Ipak, nijedan od njih ne može da ukloni sve rizike niti da garantuje izbegavanje sudara.

Problem nastaje kada vozač počne da se previše oslanja na tehnologiju i zanemaruje sopstvenu odgovornost. Preterano samopouzdanje, nepažnja ili pogrešna procena situacije mogu da dovedu do nesreće čak i u automobilu sa najsavremenijom opremom.

Pelcmanov efekat zato podseća na važnu činjenicu: što se bezbednije osećamo, to je važnije da ne zaboravimo na rizike. Tehnologija može da pomogne u sprečavanju nezgoda, ali pažljivost, prilagođena brzina i odgovorno ponašanje i dalje su ključni za bezbednu vožnju.