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Ministarstvo privrede zaključilo je sa kompanijom Huizhong Automotive Chassis Europe Limited ugovor o dodeli podsticaja za realizaciju investicionog projekta u Novom Sadu, koji obuhvata kupovinu opreme i pokretanje proizvodnje šasija za automobilsku industriju.

Minimum 50 novih radnika do 2029.

Prema ugovoru, investitor se obavezao da u realizaciju projekta uloži najmanje 33.509.500 miliona evra, dok je za novozaposlene radnike u dvogodišnjem periodu nakon dostizanja pune zaposlenosti predviđen trošak zarada od najmanje 1.745.408 miliona evra. Do kraja 2029. godine kompanija treba da zaposli najmanje 50 novih radnika na neodređeno vreme.

Država je ugovorom odobrila ukupno 5.026.425 miliona evra subencija, što predstavlja, kako se navodi, 15% opravdanih troškova ulaganja u materijalna i nematerijalna sredstva. Sredstva će biti isplaćena u četiri tranše, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja zahteva.

Ugovorom je predviđeno da se investicija realizuje kroz kupovinu potrebne opreme i pokretanje proizvodnje automobilskih šasija u Novom Sadu. Kompanija je takođe obavezna da tokom perioda realizacije investicionog projekta ne smanjuje broj zaposlenih ispod ugovorenog nivoa i da održava vrednost materijalne i nematerijalne imovine povezane sa projektom.

Ugovor su u Beogradu 10. juna 2026. godine potpisali ministarka privrede Adrijana Mesarović i direktor kompanije Min Gong.

Prvi pogon u Srbiji

Kompanija Huizhong Automobile Chassis System Europe u stopostotnom je vlasništvu kineske kompanije Shanghai Huizhong Automotive Manufacturing (SHAC), sa sedištem u Šangaju.