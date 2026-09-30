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Srbija je u prvih šest meseci ove godine zabeležila rekordan izvoz automobila. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku (RZS), ova oblast, s pojedinačno najvećom vrednošću izvoza od oko 2,8 milijardi evra, ostvarila je kumulativni rast od 51,1 odsto više u odnosu na isti period prošle godine.

Ovaj impresivan rast izvoza najviše je pogurao "Stelantis" iz Kragujevca, a automobil "fijat grande panda" postao je motor srpskog izvoza, posebno na tržište Evropske unije.

Udvostučena proizvodnja

Kako Biznis Kurir nezvanično saznaje, zbog ogromnog interesovanja kupaca u Evropi za ovaj automobil, proizvodnja u Kragujevcu je više nego udvostručena u odnosu na početak godine, kad je dnevno sa trake silazilo oko 200 vozila.

Ovaj uspeh je još veći kad se zna da većina vozila, posebno skupih iz zemalja koje su donedavno bile vodeće u auto-industriji, čame na parkinzima, dok se kupci bukvalno otimaju za srpski auto.

1/6 Vidi galeriju Automobili iz Kragujevca najtraženiji izvozni proizvod Foto: Shutterstock, Kurir Televizija

Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije ocenio je da je uzlet auto-industrije izuzetno važan za Srbiju.

- Automobili su postali jedan od naših najznačajnijih izvoznih proizvoda, što znatno doprinosi promeni spoljnotrgovinskog bilansa, koji je negativan, odnosno smanjuje se deficit spoljne trgovine. Osim toga, ovo je sjajna prilika za naše dobavljače, radnike, inženjere... Važno je naglasiti da je Srbija prepoznata kao povoljna destinacija za ulaganje zato što smo sposobni da iznesemo takve investicije, da proizvodimo kvalitetna vozila i jedini u ovom delu Zapadnog Balkana imamo ovako jaku fabriku - kazao je Stanić.

Povoljne cene vozila

Jedan od razloga za kupovinu "grande pande", prema Stanićevim rečima, svakako su i povoljne cene.

- Ljudi su cenovno orijentisani svuda, pa i u EU. Osim toga, naša vozila, barem zasad, cenovno mogu da pariraju jeftinim kineskim automobilima. Proizvodnja u Evropi je daleko skuplja, i kad se sve to uračuna u prodajnu cenu auta, onda on nije privlačan za većinu evropskog stanovništva. Ovo je zasad naša šansa - dodao je on.

Cene naših automobila 15.490 evra košta "fijat grande panda" s benzinskim motorom

17.640 evra je hibridni model

24.990 evra je električni model auta koji se proizvodi u Kragujevcu

Bojan Stanić Foto: Kurir Televizija

Ivan Ristić, predsednik Samostalnog sindikata "Fijat automobili Srbija", kaže da se proizvodnja u Kragujevcu organizuje u zavisnosti od porudžbina. I dalje rade u tri smene i imaju posebne smene vikendom, pa u proizvodnji nema praznog hoda.

S obzirom na povećanje posla i odlično poslovanje fabrike u Kragujevcu, radnici očekuju i povećanje plata, o čemu će uskoro razgovarati s poslodavcima.

- Početkom decembra ističe nam kolektivni ugovor i ulazimo u pregovore za novi kolektivni ugovor u kome ćemo regulisati način povećanja zarada zaposlenih. S obzirom na to da naša fabrika trenutno vuče većinu izvoza, trebalo bi da se to odrazi i na bolji finansijski položaj radnika. Naše je da tražimo, pa ćemo videti šta će reći poslodavac - rekao je Ristić.

Rast i u drugim sektorima

Prema podacima RZS, rast izvoza od 8,5 odsto zabeležen je i kod proizvoda od gume i plastike, čija vrednost je premašila 1,5 milijardi evra, koliko je vredan i izvoz osnovnih metala i električne opreme.

Kad je u pitanju izvoz prehrambenih proizvoda, ova oblast je pozicionirana na petom mestu prema vrednosti u ukupnom izvozu prerađivačke industrije, sa učešćem od 8,3 odsto i vrednošću izvoza od 1,5 milijardi evra.