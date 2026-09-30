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Sezona pripreme zimnice uveliko je počela, a s prvim mirisima paprika na balkonskim i zajedničkim prostorijama stambenih zgrada otvara se i pitanje bezbednosti te poštovanja pravila kolektivnog stanovanja. O tome gde je dozvoljeno pripremati ajvar, kakve opasnosti prete i kolike su kazne za neodgovorne stanare, rekao je Dejan Đurađ Vujičić, profesionalni upravnik zgrade sa desetogodišnjim iskustvom.

Iako je priprema domaće zimnice duboko ukorenjena tradicija, u urbanim sredinama ona često prelazi granice bezbednosti. Nedavni primer u kom je u podrumu jedne stambene zgrade zapaljen roštilj kako bi se pekle paprike, što je dovelo do otvorenog plamena i požara na skladištenim stvarima, jasno pokazuje koliko nepromišljeni postupci pojedinaca mogu ugroziti živote svih stanara.

Dejan Đurađ Vujičić naglašava da paljenje otvorene vatre na mestima koja nisu predviđena za to apsolutno nije dozvoljeno.

- Paljenje vatre je nezamislivo u bilo kojoj stambenoj sredini u gradu. To se uglavnom radi na selu, dok se u Beogradu pečenje obično obavlja na prostorima kao što je terasa, gde se to radi ili na struju ili na plin, i na taj način se peče paprika. Sigurno da ne može niko nekoga da kazni zato što se možda osećaju, nazovimo to, neprijatni mirisi. Niko nikoga ne može da kazni zbog mirisa koji se širi zgradom. Može da kazni zbog ugrožavanja bezbednosti, pre svega zarad vatre - kaže on.

Foto: Kurir.rs/D.Š

Pravila i reakcije nadležnih organa uveliko zavise od samog stambenog kompleksa i lokacije, ali su zajednički prostori poput dvorišta ispred zgrade podložni strogoj kontroli. Ukoliko priprema hrane na otvorenom prostoru ispred objekta ugrožava bezbednost, to je direktan povod za prijavu vatrogasnoj službi koja izlazi na teren, opominje ili kažnjava prekršioce.

Kada je reč o finansijskim sankcijama, Zakon o stanovanju predviđa visoke novčane kazne, ali uz jedan važan uslov:

- Zakon o stanovanju govori o kaznama od 5.000 do 50.000 dinara. 5.000 za fizičko lice, 50.000 za pravno lice. Naravno, firma neće da se bavi ovim stvarima. Znači, to su obično ljudi koji, ako to rade, onda njih kazna može da očekuje negde do 5.000 dinara od ovog inspektora. Ali te kazne idu samo u situaciji da taj neki inspektor zatekne situaciju na licu mesta - navodi on.

Kuvanje ajvara Foto: RINA

Vujičić apeluje na građane koji žive u stambenim zgradama da svest o zajednici postave na prvo mesto i da svoje navike prilagode uslovima kolektivnog života:

- Ako živimo u gradu moramo se prilagoditi uslovima tog kolektivnog stanovanja. Bilo da je reč o pečenju paprika ili pripremi kiselog kupusa, stanari moraju da vode računa o svemu što može da smeta komšijama- kako zbog intenzivnih mirisa, tako i, pre svega, zbog ugrožavanja opšte bezbednosti. Mi upravnici, profesionalni pogotovo, veliku pažnju dajemo na bezbednost zgrade. Kad kažem bezbednost, mislim pre svega na mogućnost izbijanja požara i direktnog ugrožavanja života ljudi koji žive tu - sitiče Vujičić.