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Kada razgovaram sa vlasnicima domaćih kompanija, često čujem pitanje: zašto bih izašao na Berzu ako dobro poslujem i mogu da se finansiram preko banke? Kompanija treba da bude na Berzi zato što u tržištu kapitala vidi interes - kapital za investiciju, proširenje proizvodnje, akviziciju ili izlazak na novo tržište.

Ne mislim da svaka dobra srpska kompanija treba da bude na Berzi. Ali ona koja planira naredni korak trebalo bi da razmotri i tržište kapitala. Banke i Berza nisu konkurenti, već treba da se dopunjuju. Pored kredita, kompanija može da emituje obveznicu, a u određenoj fazi i akcije. Najvažnije je da ima izbor.

Korporativne obveznice su dobar prvi korak. Kompanija može da prikupi kapital bez promene vlasništva, a istovremeno unapređuje transparentnost i gradi tržišnu istoriju. Primeri Elixir Group, Fashion Company i Kodar Energomontaže pokazuju da domaće kompanije mogu da koriste tržište kapitala za dugoročno finansiranje. Važno je da postanu put ka novim

izdanjima, a jednog dana i ka IPO-u.

IPO ne znači da vlasnik mora da proda kompaniju ili izgubi kontrolu. Može da proda deo vlasništva ili da kompanija emituje nove akcije i prikupi kapital za rast. Javna kompanija dobija veću vidljivost, ali i obaveze - transparentnost, dobro upravljanje i redovno

izveštavanje.

Uloga Berze nije da čeka kompaniju spremnu za IPO. Moramo ranije da prepoznamo potencijalne izdavaoce, pokažemo im šta tržište nudi i pomognemo im da se pripreme. Srbija ima domaću štednju, banke i fondove, ali tom kapitalu moramo ponuditi kvalitetne

domaće instrumente. Ako ih nema, kapital će prilike tražiti van zemlje.

Suština je jednostavna: imamo uspešne kompanije kojima je potreban kapital za rast i kapital koji traži dobru investiciju. Naš posao je da ih povežemo. Kada vlasnik domaće kompanije, pored razgovora sa bankom, počne da razmatra i Berzu, znaćemo da smo napravili ozbiljan pomak.