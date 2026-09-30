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Srbija na čelu Evrope po realnom rastu zarada, pokazuje istraživanje italijanskih ekonomista. Realne zarade u Srbiji, kada se povećanje plata koriguje za inflaciju, porasle su za 9,8 odsto od juna 2025. do juna 2026, što je najbrži rast u Evropi, pokazuje analiza italijanskog portala Economia X Finanza zasnovanoj na podacima Evrostata.

Grafikon Economia X Finanza objavljen na društvenoj mreži Instagram pokazuje da je na drugom mestu Mađarska sa realnim rastom zarada od 5,8 odsto, dok su Bugarska i Hrvatska zabeležile rast od po 4,7 odsto. Slede Češka i Estonija sa po 4,5 odsto, Litvanija sa 4,2 odsto i Slovenija sa 3,2 odsto. U najvećim evropskim ekonomijama realni rast zarada bio je znatno skromniji.

U Nemačkoj su zarade realno porasle 0,5 odsto, u Francuskoj 0,1 odsto, dok je u Španiji i Irskoj zabeležen rast od po 0,7 odsto. Na nivou Evropske unije realni rast zarada iznosio je svega 0,3 odsto, prema prikazu italijanske platforme. Istovremeno, u pojedinim zemljama realna vrednost zarada je smanjena.

U Italiji je zabeležen pad od 0,9 odsto, u Slovačkoj od 0,8 odsto, a na Kipru od 0,2 odsto. U Luksemburgu je pad iznosio 1,9 odsto, dok je najveći pad u posmatranom poređenju zabeležen u Rumuniji, gde su realne zarade smanjene 7,4 odsto.

Podaci sa grafikona pokazuju tako izrazitu razliku između Srbije i proseka EU. Realni rast zarada u Srbiji od 9,8 odsto bio je više od 30 puta veći od rasta od 0,3 odsto zabeleženog na nivou Evropske unije.

Grafikon Economia X Finanza prikazuje realnu promenu zarada, odnosno rast zarada nakon uračunavanja promene cena. Izvor podataka naveden na grafikonu je Evrostat, dok je poređenje i obračun prikazanih realnih stopa uradila sama italijanska platforma.