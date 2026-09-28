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Prosečna julska neto plata u Srbiji iznosila je 121.346 dinara, a podaci Republičkog zavoda za statistiku pokazuju da su razlike po delatnostima velike, pa je najveći prosek zabeležen kod programera - 323.377 dinara.

Programeri su jedini čije su plate premašile 300.000 dinara a više od 200.000 dinara primili su zaposleni u proizvodnji koksa i derivata nafte, 227.431 dinar, u vazdušnom saobraćaju, 272.463 dinara, eksploataciji sirove nafte i prirodnog gasa, 203.885 dinara i u naučnom istraživanju i razvoju gde je u julu zabeležen neto prosek od 234.963 dinara.

Manje od proseka primili su, između ostalih, radnici u poljoprivredi, 97.436 dinara, građevinarstvu, 105.466 dinara, trgovini, 101.573 dinara, saobraćaju, 105.126 dinara.

Prerađivačka industrija koja zapošljava veliki broj radnika sa prosekom od 111.189 dinara, ostala je ispod republičkog proseka, ali su razlike po pojedinim proizvodnjama velike i kreću se od 78.355 dinara, koliko je zabeleženo u proizvodnji drveta i proizvoda od drveta, osim nameštaja do proizvodnje koksa i derivata nafte sa prosekom od 227.431 dinar.

Na začelju su osim spomenutih ostalih ličnih uslužnih delatnosti i zaposleni na popravci računara i predmeta za ličnu upotrebu u domaćinstvu sa prosekom od 72.451 dinar, zatim u uslugama smeštaja i ishrane gde je prosečna julska neto plata iznosila 77.811 dinara.

Kurir Biznis/B92