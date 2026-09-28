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Laminat je godinama jedan od najčešćih izbora za podove u stanovima i kućama. Relativno je povoljan, jednostavno se postavlja i dostupan je u velikom broju dezena. Ipak, ima jednu dobro poznatu slabost - vlagu, zbog čega se sve više pažnje posvećuje alternativama koje mogu biti praktičnije za pojedine prostorije.

Od plute i keramičkih pločica do vinila, višeslojnog parketa i bambusa, izbor je danas znatno širi. Svaka od ovih podnih obloga ima svoje prednosti, ali i nedostatke koje bi trebalo uzeti u obzir pre renoviranja.

Pluta kao prirodna alternativa laminatu

Pluta se dobija od kore hrasta plutnjaka, koja se obnavlja bez sečenja stabla, zbog čega se smatra obnovljivim i održivim materijalom.

Osim karakterističnog prirodnog izgleda, njena velika prednost je udobnost. Mekša je za hodanje od laminata, a istovremeno pruža dobru toplotnu i zvučnu izolaciju.

Pluta je prirodno topla i otporna na vodu, buđ i mikroorganizme, pa može da se koristi u dnevnim i spavaćim sobama, kućnim kancelarijama, ali i u kupatilima. Ipak, oštri predmeti i težak nameštaj mogu da je oštete, dok je za očuvanje otpornosti na vlagu potrebno povremeno nanošenje zaštitnog premaza. Preporuka je da se zaštita obnavlja približno na svake tri do pet godina.

Vinil dobro podnosi vodu i svakodnevno korišćenje

Jedna od sve češćih alternativa laminatu su luksuzne vinilne daske, poznate kao LVP. Napravljene su tako da izgledom podsećaju na drvo ili kamen, ali uz veću otpornost na vodu i svakodnevno habanje.

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Zbog toga su pogodne za kuhinje, kupatila i druge prostorije u kojima pod često dolazi u kontakt sa vlagom. Mnogi modeli postavljaju se sistemom spajanja dasaka ili lepljenjem, pa ugradnja može biti relativno jednostavna.

Vinil, međutim, ima i nedostatke. Reč je o sintetičkom materijalu, dok jeftinije varijante mogu biti manje izdržljive i manje uverljivo imitirati prirodno drvo ili kamen.

Keramičke pločice ostaju izbor za prostorije sa mnogo vlage

Ako su najvažniji dugotrajnost i otpornost na vodu, keramičke pločice i dalje imaju veliku prednost. Dobro podnose vlagu, ogrebotine i intenzivno korišćenje, zbog čega su posebno praktične u kupatilima, kuhinjama i drugim prostorijama u kojima se pod često kvasi.

Njihova mana je što su tvrde i hladne, a postavljanje je komplikovanije nego kod laminata i često zahteva majstora. Sa druge strane, jednostavne su za održavanje i ne zahtevaju isti oprez sa vodom kao laminat.

Višeslojni parket za one koji žele pravo drvo

Višeslojni parket namenjen je onima koji ne žele da se odreknu izgleda pravog drveta. Gornji sloj izrađen je od drveta, dok se ispod nalazi stabilnija konstrukcija koja smanjuje mogućnost deformisanja poda.

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Dobro podnosi temperaturne promene i može da traje duže od laminata, ali je njegova cena viša. Za razliku od laminata, čija je završna površina sintetička, kod višeslojnog parketa na površini se nalazi pravo drvo.

Takav pod može da se obnovi brušenjem, ali uglavnom samo jednom ili dva puta. Ugradnja je nešto zahtevnija, dok je svakodnevno održavanje relativno jednostavno.

Bambus kao još jedna alternativa

Bambus je još jedna prirodna opcija, a njegova površina može biti tvrđa od površine mnogih vrsta drveta, piše Blic. Izdržljiv je i jednostavan za održavanje, pa se često bira za dnevne i spavaće sobe.

Ipak, bambus nije idealan za prostorije sa mnogo vlage. Osetljiv je na vodu i buđ, a u vlažnim uslovima postoji mogućnost savijanja i deformisanja. Cenovno se uglavnom nalazi između laminata i klasičnog poda od punog drveta.

Koju podnu oblogu izabrati?

Izbor pre svega zavisi od prostorije i načina korišćenja poda. Laminat ostaje pristupačno i praktično rešenje, ali tamo gde su vlaga, intenzivno korišćenje ili bolja izolacija prioritet, vinil, pluta, pločice i druge alternative mogu imati prednost.