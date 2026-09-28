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Mali sistemi mogu da proizvode struju za domaćinstvo bez velike solarne elektrane, ali pre kupovine treba proveriti nekoliko važnih stvari, od instalacija do pravila za priključenje na mrežu.

Solarni paneli koji se postavljaju na balkon i proizvode struju za potrebe jednog domaćinstva sve su popularniji u Evropi. Međutim, građani u Srbiji koji razmišljaju o ovakvom sistemu moraju da obrate pažnju na jednu važnu stvar - nije dovoljno samo kupiti panel i priključiti ga u utičnicu.

Za razliku od velikih solarnih elektrana na krovovima kuća, takozvani balkonski solarni sistemi namenjeni su i ljudima koji nemaju sopstveni krov ili dovoljno prostora za klasičnu solarnu elektranu. Najčešće se sastoje od jednog ili dva fotonaponska panela i mikroinvertera. Sistem proizvodi električnu energiju koja se prvenstveno koristi u domaćinstvu u trenutku kada nastaje. To znači da panel tokom sunčanog dana može da pokriva deo potrošnje uređaja koji su tada uključeni - na primer frižidera, rutera, računara ili punjača - i na taj način smanjuje količinu struje koju domaćinstvo preuzima iz mreže.

Ušteda zavisi od toga kada trošite struju

Kod ovakvih sistema važna je jedna stvar koju građani često previde - nije presudno samo koliko panel proizvodi, već i kada domaćinstvo troši električnu energiju. Najviše koristi imaju oni koji veći deo potrošnje imaju tokom dana, dok panel proizvodi struju.

Ako ukućani većinu dana nisu kod kuće, deo proizvedene energije može ostati neiskorišćen, posebno ako sistem nema bateriju. Upravo zato baterijsko skladištenje menja računicu, ali istovremeno značajno povećava početnu cenu sistema.

Na domaćem tržištu kompleti snage oko 800 W mogu se naći za nekoliko stotina evra, dok sistemi sa baterijama mogu koštati znatno više. Konačna cena zavisi od opreme, baterije, nosača, mikroinvertera i načina postavljanja.

Šta je problem u Srbiji?

Dok se u pojedinim evropskim zemljama razvijaju pojednostavljeni modeli za male „plug and play“ solarne sisteme, u Srbiji građani ne bi trebalo da pretpostave da je svaki panel koji se priključuje na utičnicu automatski dozvoljen za upotrebu bez dodatnih uslova. Klasičan status kupca-proizvođača podrazumeva proceduru priključenja objekta na distributivnu mrežu.

Pre kupovine konkretnog sistema važno je proveriti da li je njegova instalacija i priključenje dozvoljeno na način na koji je predviđeno uputstvom proizvođača, kao i da li postoje dodatni uslovi distributera.

Ne priključujte sistem bez provere instalacija

Još jedna važna stvar je bezbednost. Iako se balkonski sistemi reklamiraju kao jednostavni za postavljanje, priključivanje opreme koja proizvodi električnu energiju na kućnu instalaciju nije nešto što treba raditi naslepo. Pre instalacije potrebno je proveriti stanje električnih instalacija i kompatibilnost opreme. Posebno je važno da sistem ima odgovarajuću zaštitu i da je ugrađen prema tehničkim zahtevima proizvođača.

Da li se investicija isplati?

Odgovor zavisi od nekoliko faktora - cene kompleta, položaja balkona, količine sunčeve svetlosti, potrošnje domaćinstva tokom dana i toga da li se koristi baterija. Zbog toga ne postoji jedan rok otplate koji važi za sve.

Isplativost solarnih sistema u Srbiji značajno razlikuje u zavisnosti od potrošnje domaćinstva. Za klasične solarne elektrane period povraćaja može biti znatno kraći kod velikih potrošača, dok je za domaćinstva sa manjom potrošnjom duži. Kod balkonskog sistema početno ulaganje jeste manje, ali je i količina proizvedene energije znatno manja nego kod klasične solarne elektrane. Zato ovakvi paneli mogu biti zanimljivi građanima koji žele da smanje deo sopstvene potrošnje, ali pre kupovine treba napraviti računicu na osnovu stvarne proizvodnje, sopstvenih navika i svih troškova sistema.

Najvažnije je da građani ne polaze samo od cene panela. Za konačnu računicu treba uračunati i mikroinverter, nosače, eventualnu bateriju, montažu, proveru instalacija i uslove za priključenje.