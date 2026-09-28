Javno preduzeće "Srbijagas" saopštilo je danas da će od utorka 29. septembra od 5 časova do srede 30. septembra najkasnije u 23.50 časova, zbog radova na zameni blok ventila na gasnom objektu GMRS-GRČ "Bežanija", doći do kratkotrajnog prekida u isporuci prirodnog gasa.