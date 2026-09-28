Javno preduzeće "Srbijagas" objavilo koji potršači će ostati bez redovne isporuke prirodnog gasa.
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Srbijagas ima važnu informaciju: Evo šta sledi za potrošače koji koriste gas
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Javno preduzeće "Srbijagas" saopštilo je danas da će od utorka 29. septembra od 5 časova do srede 30. septembra najkasnije u 23.50 časova, zbog radova na zameni blok ventila na gasnom objektu GMRS-GRČ "Bežanija", doći do kratkotrajnog prekida u isporuci prirodnog gasa.
Bez redovne isporuke prirodnog gasa ostaće potrošači na mestu isporuke "Novi Beograd".
U saopštenju se naglašava da je JP "Srbijagas" - Operator distributivnog sistema (ODS) o novonastaloj situaciji u vezi sa prekidom isporuke prirodnog gasa obavestio korisnike distributivnog sistema koji će usled poremećaja ostati bez isporuke prirodnog gasa.
Kurir Biznis/Telegraf.rs
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