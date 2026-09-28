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Potpisani su prvi ugovori sa naftnim kompanijama i počelo je puštanje državnih rezervi evro dizela radi održavanja stabilnosti snabdevanja tržišta naftnim derivatima, izjavila je danas ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović Handanović.

- Potpisani su prvi ugovori sa naftnim kompanijama i počelo je puštanje državnih rezervi evro dizela radi održavanja stabilnosti snabdevanja tržišta naftnim derivatima. Prema odluci Vlade RS od prošle nedelje, na tržište puštamo 5000 tona evro dizela iz državnih rezervi - navela je ona na društvenim mrežama.

Kako je dodala, većina se u najvećoj meri oslanja na Naftnu industriju Srbije koja radi punim kapacitetom i ima rekordne nivoe prerade i veleprodaje.

- Neće biti nikakvih poremećaja na tržištu - poručila je Đedović Handanović.

Vlada Srbije u tehničkom mandatu izglasala je u četvrtak puštanje dizela iz obaveznih rezervi. "Kao što smo i obećali - država preduzima mere neophodne da zaštiti građane kako ne bi osetili posledice ove globalne energetske krize, kao što nisu ni do sada. Zato smo odlučili da deo zaliha evro-dizela od oko 5.000 tona iz državnih rezervi pustimo na tržište", rekla je ministarka prošle nedelje.

Kazala je da očekuje veoma visoku potrošnju u oktobru od oko 205.000 tona, kao i da su kompanije prestale da uvoze zbog visokih troškova dizela na tržištu, a koji je posledica globalnih sukoba i poremećaja, dok su zbog niskog vodostaja Dunava logistički troškovi visoki.

Đedović Handanović je tada navela i da će zalihe, uprkos ovom puštanju, u državnim skladištima ostati na visokom nivou jer je država na vreme planirala i punila svoja skladišta, te da su se rezerve naftnih derivata udvostručile od 2022.godine.