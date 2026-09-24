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Kompanija NIS podnela je Kancelariji za kontrolu stranih sredstava (Office of Foreign Assets Control - OFAC) Ministarstva finansija SAD novi zahtev za izdavanje posebne licence kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i posle 30. septembra.

Rok predviđen prethodnom licencom ističe 30. septembra.

NIS u saopštenju ističe da je nesmetano poslovanje kompanije, redovan rad Rafinerije nafte Pančevo, kao i uredno snabdevanje tržišta od ključnog značaja za očuvanje energetske stabilnosti u Republici Srbiji.

Biznis Kurir/Biz Srbija

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