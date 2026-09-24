Kompanija NIS traži od OFAC-a produženje licence za rad, ključne za stabilnost energetskog sektora u Srbiji nakon 30. septembra.
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NIS podneo novi zahtev za produžetak licence za rad: OFAK na potezu, šta će biti posle 30. septembra
- NIS je podneo novi zahtev OFAC-u za posebnu licencu koja bi omogućila nesmetan rad i posle 30. septembra.
- Kompanija navodi da su redovno poslovanje, rad Rafinerije nafte Pančevo i snabdevanje tržišta važni za energetsku stabilnost Srbije.
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Kompanija NIS podnela je Kancelariji za kontrolu stranih sredstava (Office of Foreign Assets Control - OFAC) Ministarstva finansija SAD novi zahtev za izdavanje posebne licence kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i posle 30. septembra.
NIS u saopštenju ističe da je nesmetano poslovanje kompanije, redovan rad Rafinerije nafte Pančevo, kao i uredno snabdevanje tržišta od ključnog značaja za očuvanje energetske stabilnosti u Republici Srbiji.
Biznis Kurir/Biz Srbija
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