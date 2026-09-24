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Kada se rodiš u porodici koja je izgradila jednu od najvećih poslovnih imperija na svetu, gotovo se podrazumeva da ćeš jednog dana preuzeti svoje mesto u kompaniji. Elis Volton izabrala je drugačiji put.

Jedina ćerka Sema Voltona, osnivača Volmarta, danas raspolaže bogatstvom procenjenim na oko 118 milijardi dolara i najbogatija je žena u Sjedinjenim Američkim Državama. Ipak, za razliku od svoje braće, najveći deo života nije provela upravljajući porodičnim trgovačkim gigantom.

Prema Forbsovoj listi 400 najbogatijih Amerikanaca, 76-godišnja Volton četvrtu godinu zaredom nosi titulu najbogatije Amerikanke, a na prvom mestu među ženama bila je čak 11 puta tokom poslednjih 12 godina, kako navodi Forbes Crna Gora.

Bogatstvo raste i kada ne vodite kompaniju

Objašnjenje se najvećim delom krije u akcijama Volmarta. Vrednost akcija kompanije porasla je oko deset odsto tokom posmatranog perioda, dok su poslovanju dodatni zamah dali rast elektronske trgovine, članstva i širenje usluga veoma brze dostave.

Elis i njena braća Rob i Džim, zajedno sa naslednicima njihovog pokojnog brata Džona i porodičnim fondovima, kontrolišu oko 44 odsto Walmarta. To znači da čak i članovi porodice koji nisu uključeni u svakodnevno upravljanje kompanijom ostaju direktno povezani sa njenim poslovnim uspehom.

Elis je, međutim, odavno pokazala da je više interesuju neke sasvim druge stvari.

Umesto prodavnica - umetnost

Dok su njena braća ostala mnogo čvršće povezana sa porodičnim poslovima, Elis Volton izgradila je reputaciju kolekcionarke umetničkih dela i filantropa.

Godine 2011. otvorila je Kristalne mostove - Muzej američke imetnosti (Crystal Bridges Museum) u Bentonvilu u Arkanzasu, gradu u kojem je nastala i poslovna imperija porodice Volton. U muzejskoj kolekciji nalaze se dela umetnika poput Endija Vorhola, Normana Rokvela i Marka Rotka.

Njena interesovanja poslednjih godina sve više se pomeraju i ka zdravstvu i obrazovanju.

Elis L. Volton medicinska škola primila je 2025. prvu generaciju od 48 studenata medicine, dok je ovog septembra predstavljen i veliki plan razvoja zdravstvenog kampusa u Bentonvilu, koji bi trebalo da obuhvati bolnicu i centar za lečenje raka.

Tako se deo porodičnog kapitala koji je nastao zahvaljujući trgovini sve više usmerava ka umetnosti, obrazovanju i zdravstvu.

Troje naslednika, više od 370 milijardi dolara

Razmere bogatstva porodice Volton možda najbolje pokazuje poređenje Elis sa njenom braćom.

Prema aktuelnim Forbsovim procenama, Rob Volton raspolaže bogatstvom većim od 130 milijardi dolara, dok je Elis sa oko 118 milijardi među najbogatijim ljudima planete.

Forbs je na svojoj listi za 2026. Elis procenio na 118 milijardi dolara, čime je ostala najbogatija žena u SAD.

I upravo je njena životna priča zanimljiv primer druge generacije poslovnih dinastija - ogromno bogatstvo ne mora da znači i preuzimanje direktne kontrole nad kompanijom koja ga je stvorila.

Elis Volton nije postala izvršna direktorka Volmarta niti je decenije provela u njegovom upravnom odboru. Umesto toga, kapital koji je nasledila omogućio joj je da izgradi sopstvene institucije i usmeri milijarde dolara prema oblastima koje je sama izabrala.

A porodična kompanija je, čak i bez njenog svakodnevnog angažovanja, nastavila da uvećava njeno bogatstvo.