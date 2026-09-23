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Novac danas dobija 4,9 miliona građana koji su stekli status nosioca prava iz Akcionarskog fonda, kao i penzioneri, korisnici socijalne pomoći, Uprave za izvršenje krivičnih sankcija.

- Već prvog dana realizovano je 5.402.530 isplata, od čega više od 4,9 miliona preko Banke Poštanska štedionica - naveo je ministar finasija u tehničkom mandatu Siniša Mali.

Od danas, pa sve do petka, novac se isplaćuje građanima koji su se prijavljivali za ovu naknadu.

Do kada može da se podigne novac?

Građanima koji nemaju račun u banci za isplatu ove pomoći se otvaraju namenski računi u banci Poštanska štedionica. Ako se novac građanima isplaćuje iz Akcionarskog fonda, nema roka za njegovo podizanje.

Građanima koji nemaju pravo na isplatu novca iz Akcionarskog fonda, po 6.000 dinara se isplaćuje iz budžeta i oni će taj novac moći da podignu u narednih godinu dana.

Pravo na isplatu novčane pomoći od 6.000 dinara imaju i naslednici preminulih građana koji su imali besplatne akcije.

Foto: Kurir

Oglasila se Banka Poštanska štedionica

Banka Poštanska štedionica obavestila je juče javnost da su isplaćena sredstva na sve račune građana obuhvaćenih prvim talasom isplate jednokratne državne novčane pomoći.

Isplate se nastavljaju 23, 24. i 25. septembra građanima koji su svoje pravo ostvarili putem prijave preko portala Uprave za trezor. Za ove korisnike sredstva se uplaćuju na postojeće račune u Banci Poštanska štedionica, dok se građanima koji nemaju aktivan račun u Banci automatski otvara poseban račun za isplatu.

- Radi bržeg rada organizacionih delova Banke i Pošta Srbije, Banka će privremeno ograničiti dostupnost mobilnog i elektronskog bankarstva.

Svi ostali kanali za raspolaganje sredstvima funkcionišu redovno.

Građanima su na raspolaganju 241 ekspozitura Banke, 1.533 organizacione jedinice Pošte Srbije, 627 bankomata Banke i 241 bankomat Pošte Srbije, ukupno 2.642 lokacije i bankomata širom Srbije.

Svi raspoloživi resursi Banke angažovani su kako bi ovaj izuzetno obiman posao bio realizovan sigurno, brzo i organizovano. Ekspoziture rade u punom kapacitetu, a zaposleni i prateće službe Banke spremni su da građanima pruže neophodnu podršku - navodi se u saopštenju Banke.