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Ovu besplatnu podršku, koja uključuje stručne obuke i rad sa mentorima, u našoj zemlji realizuje Asocijacija za afirmaciju kulture. Pravo učešća imaju socijalna preduzeća, neprofitne organizacije sa privrednom delatnošću, kao i mladi biznisi i startapovi iz oblasti održive poljoprivrede i ekologije.

Za sve zainteresovane, online info sesija biće organizovana 05.oktobar. Zainteresovani se mogu prijaviti najkasnije do 11. oktobra u 23:59h, a više informacija mogu pronaći na sajtu Marc Impact Srbije.

Program zvanično počinje prvim zajedničkim događajem krajem novembra, nakon čega sledi intenzivan rad jedan na jedan. Kroz individualno mentorstvo, učesnici će raditi na unapređenju i širenju svojih poslovnih modela od novembra 2026. do maja 2027. godine. Pored mentorstva, učesnicima iz Srbije omogućeno je regionalno umrežavanje, edukativni radni kampovi, kao i direktna prilika za prezentovanje biznisa pred regionalnim investitorima na finalnom međunarodnom "re:Marc" događaju.

Marc Impact je međunarodni program usmeren na jačanje kapaciteta i finansijske održivosti preduzeća sa društvenim uticajem. Program se realizuje u više zemalja Centralne i Istočne Evrope, uz podršku relevantnih međunarodnih i lokalnih partnera ERSTE Foundation, Erste Social Finance Holding, IFUA Nonprofit Partner i SIMPACT, dok je realizator programa u Srbiji Asocijacija za afirmaciju kulture (ASK).