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Odluka o izboru sistema grejanja za kuću od 100 kvadratnih metara predstavlja jednu od najvažnijih finansijskih investicija za svako domaćinstvo. Pored početnih troškova nabavke kotla, cevi i radijatora, ključna stavka u računici jeste sezonski trošak energenata.

1. Grejanje na pelet: Provereni kompromis cene i komfora

Grejanje na pelet godinama je važeći standard u Srbiji za porodične kuće, jer nudi dobar odnos automatizacije rada i umerenih tekućih troškova.

Početna investicija Sistem razvoda (radijatori, cevi, ventili, rad) za 100 m²: oko 2.500-3.000 evra.

Pelet kotao sa spremnikom i automatikom (snage 18-24 kW): oko 1.800-2.400 evra.

Ukupna početna ugradnja: 4.300 - 5.400 evra. Sezonski potrošak

Za objekat od 100 kvadratnih metara prosečno se potroši između 3,5 i 4,5 tone peleta po grejnoj sezoni. Pri prosečnoj ceni peleta od oko 260-300 evra po toni, sezonski račun iznosi 1.000 - 1.300 evra.

Rad je u velikoj meri automatizovan, pali se i gasi prema sobnom termostatu, ali zahteva prostor za skladištenje peleta, redovno čišćenje pepela (svaka 3-4 dana) i ručno dopunjavanje spremnika.

2. Toplotna pumpa: Najveća početna ulaganja, najniži mesečni računi

Toplotne pumpe sistema vazduh-voda trenutno predstavljaju energetski najefikasnije rešenje na tržištu, jer za 1 kW utrošene električne energije predaju 3 do 4 kW toplotne energije objektu (COP koeficijent).

Početna investicija Inverter toplotna pumpa (snage 8-10 kW) sa pratećom hidrauličkom stanicom: oko 4.000-5.500 evra.

Sistem grejanja (podno grejanje daje najbolju efikasnost, dok niskotemperaturni radijatori zahtevaju veću površinu): 3.000-4.000 evra.

Montaža i puštanje u rad: oko 800-1.200 evra.

Ukupna početna ugradnja: 7.800 - 10.700 evra. Sezonski potrošak

Zahvaljujući visokom koeficijentu korisnosti, toplotna pumpa za sezonu potroši oko 3.500-4.500 kWh električne energije. Uz pametno korišćenje niže (noćne) tarife, sezonski trošak struje iznosi svega 500 - 750 evra.

Prednosti i mane

Potpuna automatizacija bez prljanja, pepela i potrebe za magacinom. Tokom leta sistem može da služi i za hlađenje kuće. Glavna prepreka je visoka početna cena ugradnje i neophodnost dobre izolacije objekta.

3. Električni kotao: Jeftina ugradnja, ali rizik od visokih računa

Grejanje na električni kotao karakteriše najniža početna cena opreme i jednostavna montaža, ali je izloženo uticaju tarifa električne energije.

Početna investicija:

Električni blok kotao (snage 12-18 kW): oko 600-900 evra.

Sistem razvoda i radijatori za 100 m²: oko 2.500-3.000 evra.

Ukupna početna ugradnja: 3.100 - 3.900 evra.

Sezonski potrošak: Električni kotao ima direktan prenos energije (1 kW struje - 1 kW toplote). Kuća od 100 m² u prosečnoj zimi potroši između 9.000 i 12.000 kWh struje za grejanje. Zbog brzog ulaska u crvenu tarifu (preko 1.600 kWh mesečno), sezonski račun brzo dostiže 1.800 - 2.400 evra.

Najjeftiniji sistem za ugradnju, zauzima minimalno mesta na zidu, bešuman je i ne zahteva održavanje. Međutim, skup energent čini ga dugoročno najneisplativijim rešenjem za primarno grejanje kuće ove kvadrature.

Pri izboru sistema, ključna računica svodi se na odnos između početnog kapitala i brzine povrata investicije. Električni kotao je finansijski opravdan jedino kao pomoćni sistem ili u izuzetno dobro izolovanim objektima (skoro pasivnim kućama). Pelet ostaje najstabilniji izbor za domaćinstva koja raspolažu budžetom do 5.000 evra. Sa druge strane, iako zahteva duplo veća početna ulaganja, toplotna pumpa kroz drastično niže mesečne račune sama sebe isplaćuje u roku od 5 do 7 godina eksploatacije.