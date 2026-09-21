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Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović Handanović razgovarala je danas sa predstavnicima Udruženja naftnih kompanija Srbije (UNKS) i Naftne industrije Srbije o snabdevanju domaćeg tržišta naftnim derivatima.

- Građani ne treba da brinu, neće biti nestašica goriva, imamo dovoljno zaliha i država je spremna da preduzme mere koje budu neophodne. Očekuje se da u septembru potrošnja bude na nivou oko 200.000 tona dizela, što će moći da se zadovolji najvećim delom iz proizvodnje NIS-a, uz manji deo količina iz uvoza.

Pošto očekujemo izuzetno visoku potrošnju u oktobru, na nivou od oko 205.000 tona, a kompanije su prestale da uvoze jer su troškovi nabavke izuzetno visoki, razmatramo da stavimo na tržište minimalnu količinu evrodizela iz državnih rezervi. Ta mera je potrebna jer NIS, uz rekordnu preradu nafte u ovom trenutku, ipak ne može da pokrije celo tržište u oktobru.

Foto: Ministarstvo rudarstva i energetike

Ujedno moramo i da držimo zalihe na visokom nivou, jer još imamo neizvesnost u vezi sa sankcijama NIS-u, budući da operativna licenca kompaniji ističe 30. septembra - rekla je ministarka.

Đedović Handanović je rekla da je situacija na tržištu nafte i naftnih derivata u svetu i dalje nestabilna i da veliki izazov trenutno predstavljaju visoke cene sirove nafte, koje su i dalje iznad 100 dolara za barel, dok su cene dizela na kotacijama iznad 1.500 dolara po toni.

- S obzirom na to da je uvoz naftnih derivata u septembru praktično zaustavljen zbog niskog vodostaja Dunava, visokih troškova logistike i cena naftnih derivata, NIS ima rekordan uvoz i preradu sirove nafte, kao i veleprodaju naftnih derivata, da bi zadovoljio potrebe tržišta, ali rekordna je i potrošnja.

Foto: Ministarstvo rudarstva i energetike

NIS ne može samo iz svoje prerade da snabde sve potrebe tržišta i u takvim okolnostima važno je da istovremeno održavamo stabilnost snabdevanja i da vodimo računa o zalihama, koje i u narednom periodu treba da ostanu na visokom nivou - navela je ona.

Na sastanku je zaključeno da nema izazova u vezi sa snabdevanjem benzinom i da najveći deo potreba tržišta može da se zadovolji iz domaće rafinerije.

- Rafinerija u Pančevu nastavlja sa visokim nivoom proizvodnje, a dnevni obim prerade je skoro 13.000 tona nafte. Trenutni nivo proizvodnje omogućava NIS-u da obnavlja zalihe goriva koje su tokom leta bile korišćene kroz mehanizam operativnih rezervi za zadovoljenje povećane tražnje - navela je ministarka.