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Država je započela sprovođenje najobimnijeg paketa ekonomskih mera usmerenog na unapređenje životnog standarda građana. U okviru ovog programa, prve jednokratne uplate već su evidentirane na računima građana, dok se od 1. decembra očekuje trajno usklađivanje osnovica. Ukupna vrednost šireg državnog programa podrške najugroženijim građanima iznosi 980,6 miliona evra, dok je za jednokratne vidove pomoći u periodu od 2020. do 2026. godine izdvojeno ukupno 374 milijarde dinara.

Jednokratna pomoć već na računima građana

Jednokratna finansijska pomoć za oko dva miliona građana Srbije isplaćena je 14. septembra. Penzionerima su sredstva uplaćena automatski, bez potrebe za podnošenjem prijave. Novac je za oko 1,1 milion klijenata Banke Poštanska štedionica već dostupan na računima, dok je za približno 150.000 najstarijih građana počela dostava sredstava putem poštara na kućne adrese.

Visina uplate za penzionere direktno zavisi od iznosa njihove penzije:

35.000 dinara dobili su penzioneri sa primanjima do 31.092,11 dinara.

dobili su penzioneri sa primanjima do 31.092,11 dinara. 27.500 dinara uplaćeno je penzionerima sa primanjima od 31.092,12 do 56.822,00 dinara.

uplaćeno je penzionerima sa primanjima od 31.092,12 do 56.822,00 dinara. 20.000 dinara leglo je na račune penzionera sa primanjima iznad 56.822,00 dinara.

Pored najstarijih sugrađana, podršku u iznosu od 25.000 dinara dobili su korisnici novčane socijalne pomoći, primaoci boračkog dodatka, kao i roditelji dece sa pravom na dečji dodatak (po detetu). Borcima koji ne primaju dodatak isplaćeno je po 10.000 dinara. Penzionerima čija su primanja ispod 80.000 dinara obezbeđeno je i 30.000 vaučera za letovanje u vrednosti od po 10.000 dinara, uz dodatno smanjenje cena lekova koji se izdaju na recept.

Ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali potvrdio je uspešnu realizaciju ovog dela paketa vrednog oko 50 milijardi dinara.

- Proknjižene su sve uplate. Dakle i za naše najstarije sugrađane i za one koji primaju novčanu socijalnu pomoć, za one koji primaju dečiji dodatak, i za naše borce, kao i one koji primaju borački dodatak. Dakle, to je negde oko dva miliona građana Srbije, a ukupna vrednost samo ovog dela paketa je oko 50 milijardi dinara - rekao je Mali i dodao:

- Ono što smo obećali, to smo ispunili i to je deo velikog programa, dakle, podrške onima za koje smatramo da su najugroženiji - naglasio je ministar finansija u tehničkom mandatu.

Sledi isplata od 6.000 dinara

Naredna faza pomoći počinje 22. septembra i trajaće do 25. septembra, kada će po 6.000 dinara biti uplaćeno punoletnim građanima Srbije. Za ovu pomoć prijavilo se oko 1,53 miliona ljudi putem portala Uprave za trezor, dok penzioneri, socijalno ugroženi i nosioci prava na besplatne akcije novac dobijaju automatski.

- Zajedno sa onima koji iz Akcionarskog fonda imaju pravo na isplatu ima ih negde preko četiri miliona. Dakle, skoro svi punoletni građani su se ili prijavili ili će automatski dobiti tu pomoć od države - rekao je Mali.

Trajno povećanje penzija od 1. decembra: Kompletna računica

Od 1. decembra 2026. godine, sve penzije u Srbiji biće trajno uvećane za 7,5 odsto. Nakon ovog usklađivanja, prosečna penzija dostići će iznos od 520 evra. Od završetka fiskalne konsolidacije, penzije su nominalno porasle za 140,4 odsto, uz realni kupovni rast od 57,8 odsto. Zahvaljujući svim dosadašnjim paketima, svaki penzioner je u proteklom periodu kumulativno primio između 870 i 1.000 evra dodatne direktne podrške.

Kalkulator novih iznosa (povećanje od 7,5%) Najniža poljoprivredna penzija (24.443,91 dinar): Povećanje iznosi 1.833,29 dinara, nova penzija biće 26.277,20 dinara. Najniža penzija za zaposlene i samostalne delatnosti (31.092,11 dinara): Povećanje iznosi 2.331,91 dinar, nova penzija biće 33.424,02 dinara. Prosečna penzija (oko 56.850 dinara): Povećanje iznosi oko 4.264 dinara, nova penzija biće približno 61.114 dinara. Najviša penzija (286.368,57 dinara): Povećanje iznosi 21.477,64 dinara, nova penzija biće 307.846,21 dinar.

Uz rast penzija, od 1. decembra sledi i trajno povećanje plata u javnom sektoru za osam odsto, dok će zaposleni u ustanovama socijalne zaštite dobiti najveće povećanje od 12 odsto.