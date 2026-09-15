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Penzionere u Srbiji očekuje povećanje penzija od 7,5 odsto. Novo povećanje je najavljeno od 1. decembra, a nova primanja biće veća u skladu sa sadašnjim iznosom penzije. To znači da će oni koji danas primaju 40.000 dinara mesečno nakon povećanja dobijati 43.000 dinara.

Za penziju od 40.000 dinara, povećanje od 7,5 odsto iznosi tačno 3.000 dinara mesečno. Kada se taj iznos doda na sadašnju penziju, novo mesečno primanje iznosiće 43.000 dinara.

Koliko donosi povećanje od 7,5 odsto?

Obračun je jednostavan, na postojeći iznos penzije dodaje se 7,5 odsto, a kalkulator za sve iznose možete pronaći OVDE.

Ukoliko je sadašnja penzija 40.000 dinara, povećanje iznosi 3.000 dinara, pa će nova penzija biti 43.000 dinara.

Drugim rečima, penzioner sa sadašnjom penzijom od 40.000 dinara na godišnjem nivou dobiće 36.000 dinara više nego do sada, odnosno ukupno 516.000 dinara za 12 meseci, ukoliko se posmatra samo efekat ovog povećanja.

Povećanje od 7,5 odsto primenjuje se na postojeći iznos penzije, pa će visina novog primanja zavisiti od toga koliko penzioner trenutno dobija.

Prosečna penzija trebalo bi da dostigne 520 evra

Prema podacima predstavljenim u Palati Srbija, prosečna penzija trenutno iznosi 486 evra. Nakon povećanja od 7,5 odsto trebalo bi da dostigne približno 520 evra.

Od završetka fiskalne konsolidacije do danas penzije su nominalno povećane za 140,4 odsto, dok je realni rast iznosio 57,8 odsto.

Prosečna penzija je 2012. godine iznosila 204 evra.

Najavljeno povećanje predstavlja predlog usklađivanja penzija po švajcarskoj formuli i trebalo bi da počne da se primenjuje od 1. decembra 2026. godine.