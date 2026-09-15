Daraksonrasib mogao da postane novi standard lečenja za pacijente sa prethodno lečenim metastatskim rakom pankreasa

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Proizvodnja vakcina u Drezdenu biće ugašena nakon 115 godina, nakon što je britanski farmaceutski gigant GlaxoSmithKline (GSK) najavio zatvaranje pogona u centru grada do sredine 2028. godine.

Kompanija je saopštila da će se vakcina protiv gripa ubuduće proizvoditi u pogonu u kanadskom gradu Sainte-Foyu. Kao razlog za ovu odluku GSK navodi slabiju globalnu potražnju i višak proizvodnih kapaciteta.

U pogonu u Drezdenu zaposleno je gotovo 650 ljudi. Njegova istorija počinje 1911. godine, kada ga je osnovao preduzetnik Karl August Lingner, koji se obogatio proizvodnjom tečnosti za ispiranje usta. Lingner je u Drezdenu osnovao Saksonski zavod za serume i Institut za bakterioterapiju, postavljajući temelje proizvodnji vakcina i seruma u ovom gradu.

Fabrika je tokom postojanja Demokratske Republike Nemačke nacionalizovana, a nakon ujedinjenja Nemačke proizvodnju je 1992. godine preuzela britanska kompanija SmithKline Beecham, koja je danas deo GSK-a.

Odluci o zatvaranju protivi se sindikat IG BCE, koji upozorava da bi pokrajina Saksonija mogla da izgubi visokokvalifikovana industrijska radna mesta. Istovremeno, kako navode iz sindikata, Nemačka bi mogla da izgubi važno znanje i stručnost u oblasti proizvodnje lekova.

GSK u drezdenskom pogonu trenutno proizvodi vakcine protiv gripa i hepatitisa. Prema podacima kompanije, proizvodne linije svakog nedeljnog ciklusa daju oko dva miliona doza vakcina.