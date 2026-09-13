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Preduzeće VOS sistem iz Žablja već godinama posluje u oblasti proizvodnje opreme za farme svinja, dok je pre nekoliko godina proširilo poslovanje i na novu delatnost, izgradnju modularnih i montažnih objekata, kao i proizvodnju materijala namenjenih takvim objektima.

Kompanija je uspela da objedini sva tri proizvodna programa, a značajan deo svoje proizvodnje plasira na tržišta bivših jugoslovenskih republika i zemalja Evropske unije.

Tri proizvodna programa

Odluka da se uvede novi proizvodni program usledila je nakon što je modularna i montažna gradnja tokom prethodnih nekoliko godina doživela snažan razvoj. Broj ovakvih objekata raste iz godine u godinu, a ovakav način gradnje postepeno postaje alternativa suvoj gradnji kuća, kao i stambenih i poslovnih objekata.

- Drugačiji način života menja navike ljudi i usmerava ih ka praktičnim i korisnim stvarima, gde se modularna i montažna gradnja uklapaju - kaže za Dnevnik direktorka marketinga i prodaje u VOS-u Ivana Tirkajla.

Prema njenim rečima, promenile su se potrebe u pogledu prostora i troškova održavanja, pa velike kuće koje su ranije građene sa idejom da ih koriste i buduće generacije danas često predstavljaju finansijsko opterećenje.

- Kuće zidane pre pola veka da bi ostale i za unuke sada su beskorisne zbog velikog prostora koji zahteva veliki novac za održavanje i skupe energente. Dobra kuća nije više ona koja ima debele zidove, već dobru energetsku efikasnost, što se postiže izborom dobrih termoizolanata, pa i manje debeo zid može podjednako da bude energetski efikasan.

Tirkajla ističe da modularni i montažni objekti po kvalitetu ne zaostaju za tradicionalnim načinom gradnje.

- Najrasprostranjenije je mišljenje da je to jeftina gradnja, što nije tačno. Kod gradnje modularnih i montažnih objekata samo su troškovi ekonomičniji i predvidivi. Ne postoje neplanirani troškovi, kao kod zidane gradnje. I gradnja montažnih i modularnih objekata je kratka i kvalitetna.

Sedamdeset odsto proizvodnje odlazi u izvoz

U izgradnji ovih objekata koristi se kombinacija lako pocinkovane čelične konstrukcije, poznate kao LGS, i SIP panela. Ova dva materijala imaju funkciju noseće konstrukcije i izolacije.

- Kombinacija ta dva materijala je brža i održiva. U fabrici se ovi materijali proizvode i nema prostora za ljudsku grešku pošto je proizvodnja automatizovana, a i materijali i proizvodnja sertifikovani. Garancija za ove objekte je zakonska, deset godina na konstrukciju, hidroizolaciju i elektroinstalaciju, dve godine na izvedene radove i pet godina na stolariju - istakla je direktorka.

U čemu se razlikuju modularni i montažni objekti?

Iako se često smatra da je reč o istom principu gradnje, između modularnih i montažnih objekata postoji razlika.

- Modularna gradnja se slaže kao, otprilike, lego kocke. Kompletno modularni objekat se proizvodi unutar fabrike bez spoljnih uticaja, kontroliše unutar fabričkih hala i kao završen se odvozi na lokaciju, bez montaže na terenu. Kod gradnje montažnih objekata, gradnja je na samoj lokaciji, materijali se dovode na lokaciju i objekat podiže, otprilike, kao što je i kod klasične gradnje.

Kako dodaje, modularni objekti ne bi trebalo da se poistovećuju sa kontejnerima, iako se to često radi.

- Obično se stavljaju u isti koš, a velika je razlika, kao, na primer, između motora i bicikla. Kontejneri su privremeni objekti sa malom termoizolacijom, a nosivi spoljni zidovi kod modularnih objekata su 174 milimetra.