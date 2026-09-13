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Preduzeće "Beogradski metro i voz" zvanično je podnelo zahtev Ministarstvu zaštite životne sredine za procenu uticaja na životnu sredinu za drugu fazu prve linije budućeg metroa. Ova deonica, duga 6,47 kilometara, povezaće Pančevački most i Mirijevo, formirajući ključni istočni krak prve linije koja ukupno broji 21,3 kilometra i proteže se sve do Železnika.

Kompletan potez od Pančevačkog mosta do Mirijeva gradiće se podzemno, u dubokom tunelu pomoću TBM mašina (takozvanih krtica), dok će se samo stanice i ventilaciona okna graditi tehnikom otvorenog iskopa. Tunel će se pružati paralelno sa Bulevarom despota Stefana, Višnjičkom ulicom i Mirijevskim bulevarom.

Foto: Alberto_Rodriguez/Shutterstock, Printscreen

Vozovi na svaka dva i po minuta

Sistem je dimenzionisan za visoko opterećenje tokom jutarnjeg špica. Na ovoj liniji saobraćaće ukupno 31 vozna garnitura, uključujući operativne rezerve.

Vozovi će u početku imati tri vagona (dužine 54 metra) sa kapacitetom od 429 putnika po kompoziciji, uz mogućnost proširenja na četiri vagona (72 metra).

U satima najveće gužve, vozovi će stizati na svakih 152 sekunde, što omogućava prevoz više od 10.800 putnika na sat po smeru.

Vozovi će se kretati po kolosecima na čvrstoj betonskoj podlozi, čime se smanjuju vibracije i troškovi održavanja u tunelu.

1/5 Vidi galeriju Detalji o izgradnji Beogradskog metroa Foto: Miroslav Čučković, JKP Beogradski metro i voz, Printscreen, Alberto_Rodriguez/Shutterstock

Sedam novih podzemnih stanica

Druga faza prve linije donosi sedam potpuno novih stanica, pet pomoćnih okana i veliko podzemno depo-parkiralište u Mirijevu (sa deset pozicija za gariranje vozova). Sve stanice su projektovane kao masivni podzemni objekti sa više nivoa (hol, mezanin, peroni i tehnički podperonski deo).

Pančevački most (8.604 m2): Ključna tačka za presedanje. Nalaziće se sa zapadne strane mosta i biće direktno povezana sa postojećom stanicom BG voza i autobuskim terminusom. Imaće dva ulaza na severnoj strani, jedan iz budućeg parka, a drugi iz nove zgrade ispod nadvožnjaka.

ŽS Karaburma (10.596 m2): Zamišljena kao glavno čvorište za vozače koji ostavljaju automobile i prelaze na metro. Pored stanice na severnoj strani Višnjičkog bulevara, biće izgrađen P+R parking za 450 vozila, parkinzi za bicikle i sekundarni ulaz koji je povezuje sa BG vozom.

1/5 Vidi galeriju Beogradski metro Foto: Beoinfo

Ada Huja (9.886 m2): Stanica projektovana da podrži buduću snažnu urbanizaciju ovog bloka. Glavni ulaz biće smešten u zapadnom delu stanice, sa severnom granicom koja će formirati novu jaku urbanu osu.

Karaburma (10.585 m2): Zbog blizine Mirijevskog bulevara i TC Karaburma, ova stanica ima najzahtevniju topografiju. Predviđena su kružna stepeništa koja će nivelisati razliku u terenu između postojećih objekata i Mirijevskog bulevara, uz manji otvoreni parking od 45 mesta.

Mirijevski bulevar (10.656 m2): Imaće glavni ulaz iznad same stanične kutije i sporedni sa suprotne strane Mirijevskog bulevara. Pešaci će bulevar prelaziti bezbedno kroz podzemni stanični tunel.

Foto: Printscreen/RTS

Sedma beogradska gimnazija (10.042 m2): Smeštena na istočnoj strani Mirijevskog bulevara, neposredno uz samu školu, sa jednim centralnim ulazom i četiri podzemna nivoa.

Mirijevo (Terminus): Kruna ovog dela projekta. Stanica u Mirijevu biće duplo veća od ostalih jer je projektovana kao integrisano čvorište za prvu, ali i za buduću drugu liniju metroa. Centralni ulaz nalaziće se na novom, prostranom trgu unutar postojećeg parka. Na istočnoj strani biće smešten krajnji pravac prve linije, dok će zapadni deo opsluživati početak druge linije, uz podzemno gariranje za servisiranje vozova.